Qui est le mystérieux jeune homme qui a dansé ‘Como la Flor’ avec Amber Heard ?

in

célébrités

Après sa dispute judiciaire avec Johnny Depp, Amber Heard est réapparue en dansant »Comme la fleur« , de Selena Quintanilla avec un mystérieux jeune homme.

© Bernardo TrianaVoici ce que l’on sait de l’homme qui a dansé avec Amber Heard sur une chanson de Selena Quintanilla

Vous avez probablement vu la vidéo de Amber Heard danse « Comme la fleurpar Selena QuintanillaSinon, on vous dit que l’actrice de Aquaman réapparu après son différend juridique avec Johnny Depp à côté d’un jeune homme mystérieux, c’est pourquoi nous vous disons qui il est.

Et c’est que la vidéo, de moins d’une minute, sur Internet est devenue virale et sur des plateformes telles que TIC Tac Déjà dépasse les 11 millions de vues. Sur les images, on peut voir Heard danser de très près avec quelqu’un (jusqu’à présent) peu connu.

+ Qui est Bernardo Triana, l’homme qui a dansé avec Amber Heard ?

Selon sa propre description sur les réseaux sociaux, Bernardo est un artiste et ses publications montrent qu’il a travaillé comme modèle de la main de l’agence IZ Casting Agency, mais comment avez-vous rencontré Amber ?

Dans une publication Instagram, d’avril 2022, Triana a raconté qu’elle avait travaillé dans une production cinématographique avec Amber Heardoù il s’est développé comme « Agent de liaison avec les talents » Soit assistante des comédiens et de l’équipe: »ce furent des journées longues et difficiles, mais j’ai apprécié chaque minute malgré l’épuisement« , a écrit le jeune homme. Bernardo a toujours rêvé d’apparaître dans les films et, bien qu’il ne l’ait pas encore atteint, il affirme prendre des mesures pour atteindre son objectif.

Bien que la vidéo de sa danse avec Amber Heard soit devenue virale récemment, elle a été publiée pour la première fois à la mi-décembre. Même si La date exacte à laquelle le matériel a été filmé n’a pas été précisée.mais c’était probablement pendant le tournage du film.

Selon la description sur Instagram, la cassette dans laquelle Amber Heard et le jeune homme qui dansait »Comme la fleur« avec elle, ils ont travaillé ensemble était dans dans le feuqui est actuellement en post-production et met également en vedette Eduardo Noriega (L’épine dorsale du diable), Luca Calvani (Blanc de titane) Oui Sophie Ambre (La dernière fille).

Certaines scènes de dans le feu ont été filmés en Antigua-Guatemala, le même endroit où Bernardo Triana a partagé des photos avec l’actrice et Calvani et où la danse désormais virale aurait eu lieu. Déjà dans d’autres vidéos, Bernardo avait montré son travail avec Amber Herard, bien qu’aucun n’ait autant attiré l’attention comme celui dans lequel il apparaît dansant sur de la musique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?