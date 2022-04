Qui est Le Mort ? Personnage Spiderman que Bad Bunny incarnera

la nouvelle que Sony apportera le caractère de »Le mort » au grand écran en a surpris beaucoup, car loin d’être l’un des personnages les moins reconnus parmi les méchants de Spiderman, il a été confirmé que Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de mauvais lapinjouera dans le film, étant le premier Latino à diriger un film d’un personnage appartenant à Marvel.

» El Muerto » sortira en janvier 2024 et fait partie de la nouvelle tentative de Sony de créer son propre univers distinct des films Marvel Cinematic Universe. En commençant par » Venom » en 2018 et sa suite en 2021 et en publiant récemment » Morbius », Sony a créé des personnages susceptibles de combattre Spider-Man à l’avenir, étant un Spider-Man totalement différent de Spider-Man. Homme. Tom Holland.

Avec l’inclusion de l’acteur Tom Hardy comme Venom et Jared Leto comme Morbius, Sony a poussé le succès de deux personnages qui n’ont pas une énorme popularité comme les autres personnages de Marvel. Il semble que maintenant ils essaieront de faire de même avec El Muerto, Bad Bunny étant l’une des stars les plus influentes de l’industrie musicale aujourd’hui.

Qui est Le Mort ?

Il reste encore un long chemin à parcourir pour voir Bad Bunny briller sur grand écran, mais pour s’échauffer le mieux est de savoir d’où vient le personnage. The Dead Man est un personnage mineur dans l’univers de Spiderman, qui a fait sa première apparition dans le »Quartier amical Spider-Man # 6 » en 2006. Son vrai nom est Juan Carlos Estrada Sánchezmais le titre d’El Muerto est un nom de famille transmis de génération en génération.

Cependant, au-delà d’être simplement un titre, celui qui deviendra « The Dead » aura également de grands pouvoirs comme la super force qui vient d’un masque magique. Le masque provient d’une longue lignée de lutteurs latinos qui sont des professionnels de la Lucha Libre, un sport populaire dans la culture mexicaine depuis des décennies.

Le jeune Sánchez s’est entraîné depuis qu’il était petit pour recevoir un jour le masque et le titre d’El Muerto, étudiant et perfectionnant l’art du combat. Lorsque le moment est venu d’avoir enfin le masque de son père, Juan rencontre une mystérieuse figure connue sous le nom de »Le doré », qui lui propose de se battre avec ses pouvoirs »El Muerto » pour savoir s’il est digne du masque.

Juan décide de rejeter l’offre de combat la considérant comme un manque de temps, obligeant son père à combattre El Dorado pour sa défense. Ce combat mène à l’un des événements les plus traumatisants de la vie d’El Muerto, alors que son père meurt aux mains d’El Dorado. Saisissant le masque de son père, El Dorado offre à Juan une opportunité qui va changer sa vie.

Alors que le méchant a commis l’un des actes les plus odieux, El Dorado rend hommage à la bravoure de son père et donne dix ans à Juan pour parcourir le monde et trouver son courage, le chargeant de trouver un super-héros et de le démasquer dans le ring de combat, étant une grande insulte dans le monde de Lucha Libre, tout cela pour épargner sa vie, car s’il ne réussit pas, il reviendra et mettra fin à la vie de Juan.

Relation d’El Muerto avec Spiderman

Dans les comics, à un moment El Muerto sauve le journaliste J. Jonah Jameson et ses enfants d’avoir failli mourir lors d’une invasion de domicile, en guise de faveur, El Muerto demande à Jameson un combat contre Spiderman, afin de le démasquer sur le ring. Spiderman accepte de se battre avec El Muerto parce que c’était un combat caritatif, cependant, comme ils se battent tous les deux, El Muerto commence à faire de son mieux pour essayer de retirer le masque de Spider-Man et ainsi révéler l’identité de Spider-Man. peter parker à tout le monde.

Pour sortir des griffes d’El Muerto et éviter de révéler son identité, Parker utilise son costume d’araignée de fer pour poignarder le lutteur avec un poison paralysant qui rend l’anti-héros mexicain inconscient, l’emmenant même à l’hôpital. Inconscient, El Muerto reçoit la visite d’El Dorado, car dix ans se sont écoulés et il est prêt à réclamer le masque et sa vie.

Spiderman découvre ce qui va se passer et, se sentant coupable de cet événement, il affronte El Dorado au moment où il est sur le point de tuer El Muerto. Après cela, Spiderman et El Muerto s’associent pour vaincre El Dorado, créant une alliance difficile entre les deux anciens rivaux.

Bien que Sony n’ait pas précisé comment sera l’intrigue de ce prochain film, l’histoire d’El Muerto est plus que bien développée, laissant place à une histoire intéressante au sein d’un film. Bien que Bad Bunny ne fasse que commencer sa carrière d’acteur, participant à « Narcos : Mexico » ou avec Brad Pitt Dans »Bullet Train », le Portoricain a déjà montré son grand amour pour la lutte, faisant même une apparition spéciale à l’événement WrestleMania 2021, luttant contre d’autres stars de la WWE.