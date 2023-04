Qui est le meilleur ami de Chris Evans au sein de Marvel ?

Asmodee Marvel Champions : Ironheart

apres les morts tragiques de son meilleur ami et de son beau-pere dans un acte de violence aveugle, riri williams utilisa son intelligence de genie pour fabriquer sa propre copie de lrarmure driron man creee par tony stark. elle arpente a present les cieux sous le nom drironheart, determinee a ce que personne ne revive ce qurelle a vecu. deck commandement : ironheart est orientee sur lramelioration de son armure au cours de la partie. echangez son identite actuelle avec la suivante jusqura atteindre sa troisieme et derniere version. pour parvenir a la version suivante, mettez des jetons progression sur riri avec sa capacite enfant prodige, vainquez des ennemis avec son faisceau photonique, ou demandez de lraide a la mere de riri, ronnie williams. une fois pret, depensez les jetons pour monter de niveaut! grace a lraffinite commandement, apportez un soutien moral a ironheart afin draugmenter ses pouvoirs de base et utilisez patriot pour devenir encore plus forte et sortir le grand jeu afin drachever le mechant. necessite une boite de base contenu un paquet de 60 cartes, une feuille de reglesn