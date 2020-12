Qui est le mari d’Ellie Goulding?

La chanteuse / compositrice Ellie Goulding est connue pour des chansons comme «Lights» et le Cinquante nuances de gris la bande originale a frappé «Love Me Like You Do». Qui est le mari de l’artiste britannique et quand se sont-ils mariés?

Pourquoi la chanteuse de « Lights » Ellie Goulding ne vit pas avec son mari en 2020

Ellie Goulding et Caspar Jopling quittent la cathédrale York Minster après leur cérémonie de mariage le 31 août 2019 | Images de John Rainford / GC

Le mari de Goulding est un étudiant MBA de 28 ans nommé Caspar Jopling. Il est également marchand d’art et Jopling partage souvent ses œuvres d’art préférées sur son compte Instagram. Jopling et Goulding se sont fiancés en août 2018.

Selon The Mirror, le couple s’est marié un an plus tard, lors d’une «cérémonie somptueuse».

Depuis le début du verrouillage du coronavirus, ils vivaient ensemble dans l’Oxfordshire. Cependant, Goulding a dû déménager «à Londres», tandis que son mari «est resté pour terminer sa maîtrise en arts commerciaux à l’Université d’Oxford», a expliqué The Mirror.

Alors que la situation de vie actuelle de Goulding est une recette facile pour la solitude, Goulding ne s’en soucie pas.

« Non, j’adore! » Goulding a déclaré à la publication dans une interview en juillet 2020. La chanteuse a expliqué ce qui aime tant être seule:

J’aime mon mari – mais je m’aime aussi. Je peux lire un livre. Je peux courir, je peux manger en désordre. C’est vraiment génial que vous puissiez avoir un partenaire avec lequel vous n’êtes pas obligé d’être avec 24/7 – même lorsque vous êtes marié.

Cela ne signifie pas non plus que la romance n’est pas vivante dans leur relation. Pour Goulding, cela apparaît dans les petits actes de service de Jopling.

«Il m’a construit une couverture pour mon bac à litière pour chat», a déclaré Goulding. «Et il m’achète toujours des fleurs. Je roulais sur l’autoroute dans ma voiture électrique et j’ai trouvé une petite rose dans la boîte à gants.

Malgré le 2020 plutôt sombre que beaucoup d’entre nous ont connu, Goulding est content.

«Ce fut une excellente année», a-t-elle déclaré dans l’interview. «Tout semble en harmonie.»

À 34 ans, Goulding est végétarienne depuis des années

En 2018, Goulding a parlé à The Cut de son régime alimentaire et de sa tentative de devenir «végétalienne à part entière». Pourtant, elle est une végétarienne fervente depuis des années maintenant.

Quant à son mari Jopling, Goulding a déclaré à la publication qu’il «vient d’un milieu agricole».

« Mon petit ami [at the time] est un énorme carnivore », dit-elle.

Cependant, il a essayé un régime végétarien – juste brièvement.

«… Il a arrêté de manger de la viande pendant un mois», a expliqué Goulding. «Il a dit que vous vous sentiez vraiment mieux.

Ellie Goulding se produit sur scène lors du BLI Summer Jam 2019 le 14 juin 2019 à Wantagh, New York | Kevin Kane / WireImage

CONNEXES: Les fans ne peuvent pas arrêter de plaisanter sur la tenue d’Ellie Goulding pour sa performance à la mi-temps

Mais Jopling ne s’y tient pas comme Goulding.

«Malheureusement, je ne l’ai pas persuadé de rester végétarien», a-t-elle déclaré à The Cut, «mais il l’apprécie beaucoup. Nous allons souvent dans de nombreux restaurants végétariens.

La chanteuse a déclaré qu’elle aimait «lui cuisiner des plats copieux comme des pâtes», en plus des restaurants végétariens. Mais, Goulding fera un compromis avec Jopling.

«Parfois, nous allons dans un restaurant de viande et je finis par manger des frites et une salade», a-t-elle expliqué.