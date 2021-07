Qui est le mari de Tom Daley, Dustin Lance Black ?

Tom Daley l’a tué aux Jeux olympiques cet été. Après 13 ans d’attente dans sa carrière olympique de plongeon, il a finalement remporté une médaille d’or aux Jeux de Tokyo lundi (26 juillet) avec son partenaire de plongeon Matty Lee – et cela a été aussi émouvant pour sa famille que pour lui.

Dustin a posté sur son Instagram après la victoire de Tom lundi et a dit à quel point il était fier de lui.

Il a écrit dans son histoire: « Félicitations, mon champion olympique » et il est clair que lui et son fils Robbie se sont mis dans l’esprit des choses au Canada, car ils ne sont pas autorisés à être à Tokyo en raison du coronavirus.

Dustin a emmené « Nana Debs » (la mère de Tom) et leur fils Robbie au Canada « où nous allons être si fort que Tom nous entendra applaudir depuis cet état de feuille d’érable ». Et Dustin seul était assez fort pour être entendu de Tokyo.

Ils se sont rencontrés en 2013 lors d’un événement de l’industrie, selon Le miroir, où apparemment Tom a parlé pour la première fois à Dustin de ce qui se passait dans le village olympique et de la façon dont cela ferait un bon film.

Tom et Dustin se sont mariés à Bovey Castle, près de Plymouth, Devon en 2017.

Dustin est un scénariste et réalisateur américain. Il est devenu célèbre en 2008 après avoir remporté un Oscar en 2008 pour avoir écrit le scénario de Du lait, qui parle du politicien gay de San Francisco, Harvey Milk.

Ses autres œuvres notables incluent Clint Eastwood J. Edgar, dont il a écrit le scénario, et il a également écrit le scénario d’une série télévisée populaire Grand amour et Semblant.

Dustin est né à Sacramento, en Californie, dans une famille Mourmom et selon Le miroir, il s’est d’abord rendu compte qu’il était attiré par les hommes à l’âge de sept ans. Il a dit: « Je vais en enfer. Et si jamais je l’admets, je serai blessé et je serai abattu. »