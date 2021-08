Qui est le mari de Scarlett Johansson ?

Scarlett Johansson - Esquire 2022 Calendrier mural

L’année et/ou le mois de début peuvent ętre paramétrés dans tous tous les calendriers. (Par exemple: mars 2020 pour février 2021.) Veuillez indiquer dans les notes l’année et/ou le mois de début de votre choix. La date, les vacances et la langue peuvent ętre paramétrés dans tous tous les calendriers. (Par exemple : US, UK, DE, Aucun, Vacances, etc.) Veuillez indiquer dans les notes la langue et/ou les Vacances de votre choix. En l’absence de notification, les paramčtres par défaut dépendent de votre emplacement (par exemple, si vous vivez en Allemagne, la langue et vacances allemandes seront prises en compte) et le premier mois sera janvier de l'année en question! Les pages sont mattes afin de faciliter la prise de note et l’indication des rappels. Conception de haute qualité imprimée sur du papier cartonné épais (220 g/m2, finition satinée) avec support solide et reliure spirale blanche. Dimensions 8.5" x 11" (282 x 219 mm) en état fermé et 17" x 11" en état ouvert. Expédition et livraison: 8 ŕ 16 jours ouvrables