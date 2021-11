Qui est le mari de Rachel Riley ?

Rachel Riley a récemment donné naissance à son deuxième enfant et a révélé son nom au public. En conséquence, les fans de la Compte à rebours hôte veut en savoir plus sur sa vie de famille.

Rachel Riley a été mariée à Strictement le danseur professionnel Pasha Kovalev depuis 2019. Ils se sont rencontrés lorsqu’elle était candidate à l’émission en 2013 et qu’il était son partenaire de danse.

Avant Kovalev, Riley a épousé son amour de l’université, Jamie Gilbert, mais le mariage n’a duré qu’un an. Ils se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient tous les deux à l’Université d’Oxford, où Riley a obtenu un diplôme de premier cycle en mathématiques, et se sont mariés en août 2012. En novembre 2013, Riley et Gilbert ont annoncé qu’ils se séparaient.