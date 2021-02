Qui est le mari de Marjorie Taylor Greene, le partisan de QAnon, Perry Greene?

Le passé et le présent controversés de Marjorie Taylor Greene la rattrapent. Rencontrez Perry Greene, le mari du fervent partisan de QAnon et représentant américain.

L’indignation généralisée envers Marjorie Taylor Greene a augmenté au cours de la semaine dernière en réponse à son soutien continu des médias sociaux aux théories du complot de QAnon et aux menaces contre les représentants démocrates et les anciens présidents.

Parmi ses activités incendiaires sur les réseaux sociaux figurait un post suggérant la Les tournages de Parkland 2018 étaient un plan, sévénement organisé par les démocrates pour faire appliquer des lois plus strictes sur les armes à feu.

Dans la vidéo ci-dessous, on la voit narguer un survivant de la fusillade à l’école, l’un des nombreux incidents qui ont a suscité des appels pour la destitution de l’homme de 46 ans.

Les commentaires précédents faits à l’appui des émeutes du Capitole ont valu à Taylor Greene une suspension de Twitter, et même son mari, Perry Greene, semble avoir été retiré de la plate-forme de médias sociaux.

Mais qui est Perry Greene, une voix d’extrême droite controversée, et que dit-il des opinions politiques de sa femme?

Qui est le mari de Marjorie Taylor Green, Perry Greene?

Lisez la suite pour en savoir plus sur l’homme derrière Marjorie Taylor Greene.

Greene est PDG d’une entreprise de construction en Géorgie et père de trois enfants. Le couple a attiré beaucoup d’attention de la presse nationale, en partie à cause de sa victoire improbable à la primaire et en partie parce qu’elle est une conservatrice d’extrême droite qui suit les théories du complot sans fondement posées par les partisans de QAnon. Même les républicains traditionnels n’embrassent pas la quête du Capitole du couple amoureux de Trump en raison de son histoire de déclarations racistes et antisémites. Mais Perry Greene n’a jamais hésité à soutenir sa femme.

Qui est Perry Greene?

Selon son profil LinkedIn, Greene est diplômé de l’Université de Géorgie en 1996 avec un diplôme en comptabilité. L’université n’est pas seulement l’endroit où il a fait ses études, c’est aussi apparemment là où il a rencontré sa femme.

Greene a épousé Marjorie Taylor en 1995.

Marjorie Taylor Greene étudiait également les affaires à l’Université de Géorgie quand elle et Greene se sont rencontrés. Ils se sont mariés en 1995, avant même d’avoir obtenu leur diplôme. Le couple a en fait célébré son 25e anniversaire de mariage la même nuit que Marjorie Taylor Greene a remporté son second tour pour garantir sa candidature au Congrès.

Perry Greene et sa femme à l’occasion de leur anniversaire.

Que fait Perry Greene dans la vie?

Les Verts disent que ce sont des propriétaires d’entreprise qui savent ce que c’est que de partir de zéro. Il est vrai que Greene est propriétaire et PDG d’une entreprise, mais il ne l’a pas lancée: son beau-père l’a fait. Greene travaille pour Taylor Commerical, une entreprise de construction commerciale depuis 1997, d’abord en tant que directeur général et maintenant en tant que PDG.

Lui et sa femme disent avoir acheté l’entreprise en 2002 et qu’elle a géré plus d’un quart de milliard de dollars en affaires depuis lors. Ce qu’ils ne soulignent pas, c’est que c’est Robert Taylor, le beau-père de Marjorie Greene, qui a lancé et développé l’entreprise pendant ses 30 premières années.

Perry Greene a passé un an après l’université à travailler comme comptable chez Ernst and Young avant d’être embauché par son beau-père en 1997. Depuis, il dirige l’entreprise familiale.

Greene aime s’entraîner.

Green et sa femme ont posé ensemble pour des photos au gymnase. Leur intérêt commun pour le fitness n’est pas strictement récréatif. Pendant un certain temps, ils ont possédé une franchise CrossFit qu’ils ont ensuite vendue.

Les Greenes au gymnase.

Perry Greene est-il également un partisan de QAnon?

L’épouse de Greene a attiré beaucoup d’attention pour son soutien aux improbables conspirations adoptées par QAnon, un groupe de personnes qui croient qu’une personne anonyme sous le pseudonyme Q prédit l’avenir dans les forums Reddit. Les théories QAnon sont centrées sur l’idée qu’il existe un cartel néfaste de pédophiles contrôlant les événements mondiaux et que Donald Trump fait partie d’une résistance à ce mouvement.

Greene n’a rien publié ouvertement en faveur de QAnon sur son compte Twitter, mais il a retweeté le provocateur de droite Jack Posobiec lorsqu’il a fait référence à Trump, QAnon et sa femme Marjorie Taylor Greene dans un tweet. « Le journaliste vient de poser des questions à Trump sur QAnon mais il n’a pas répondu directement s’il le soutenait, il a réitéré son soutien à @mtgreenee », Pososbiec a écrit, impliquant subtilement que Trump ne dénonce pas QAnon est un soutien tacite aux conspirations.

Le retweet pourrait ne pas signifier que Greene lui-même est d’accord avec le QAnon. Cela pourrait bien être un autre dans une longue série de retweets de tout message à l’appui de sa femme. Il a partagé de nombreux tweets à son sujet de la part de personnalités conservatrices de haut niveau, notamment Représentant Matt Gaetz et Donald Trump lui-même.

Le compte Twitter de Greene n’est plus visible bien qu’il ne soit pas clair si cela faisait partie d’une suspension forcée ou s’il a choisi de supprimer son compte volontairement.

QAnon n’est pas le seul ensemble marginal de croyances que Greene et sa femme semblent tous deux avoir. Il n’a jamais dénoncé ses déclarations où elle dit qu’il y a une «invasion islamique» dans le gouvernement américain et répète une théorie de conspiration antisémite sans fondement selon laquelle le philanthrope milliardaire George Soros, qui est juif, était un collaborateur nazi. Elle a également fait des remarques disant que les hommes noirs et hispaniques sont retenus par «les gangs et le trafic de drogue».

Avant que Perry Greene ne soit un rappel pour sa femme, il était un rappel pour sa fille.

Les Greenes ont trois enfants, Lauren, Taylor et Derek. Taylor Greene est un joueur de softball accompli qui joue pour les Razorbacks de l’Arkansas ces jours-ci. Avant que Greene ne commence à utiliser son compte Twitter pour rallier le soutien à la candidature de sa femme au Congrès, il était le genre de père à partager un tas de faits saillants des réalisations sportives de sa fille.

