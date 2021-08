Qui est le mari de Laura Kenny, Jason Kenny ?

Laura Kenny CBE s’est qualifiée pour le tour suivant de la poursuite féminine par équipes après avoir terminé deuxième du tour de qualification le 2 août. La Mancunienne est quatre fois médaillée d’or olympique et a été nommée la cycliste sur piste féminine la plus titrée de l’histoire olympique.

La femme de 29 ans a épousé son mari, Jason Kenny CBE, en septembre 2016. Jason Kenny est également un cycliste sur piste médaillé d’or et il se spécialise dans les sprints individuels et par équipes.

« Je trouve qu’il est beaucoup plus difficile de regarder Laura que de concourir moi-même. Je comprends ce que ma mère et mon père ont ressenti pendant toute ma carrière maintenant », a déclaré Jason. Olympic.org en 2019. « Ils seraient stressés et je leur dirais : « De quoi êtes-vous inquiet ? » Mais maintenant je comprends. Vous n’êtes pas en contrôle, mais vous voulez juste qu’ils réussissent. «