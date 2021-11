Qui est le mari de Jessica Simpson ?

SOJOS Lunettes De Soleil Carrées Rétro Pour Hommes Femmes Goggle Monture Classique Alliage Lentille Dégradé Flat HERO SJ1126 Avec Monture Or/Bordure Noir/Lentille Noir

PROTECTION UV400 POUR VOS YEUX - Les verres antireflet de SojoS peuvent bloquer 100% des radiation UVA et UVB. Les lunettes de soleil classées UV400 sont essentielles pour filtrer les reflets des rayons du soleil et protéger vos yeux contre le dommages à long terme par UV lorsque vous sortez. MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ-Ces lunettes de soleil carrées rétro vintage SojoS sont constituées d’un matériaux métallique de haute qualité et de charnières en métal renforcé suffisamment durables pour l'utilisation prolongée. Il convient aux hommes et aux femmes et tous les climats et conditions météorologiques. TOUS LES ROUNDER PARFAIT- Ces lunettes de soleil SojoS sont le choix parfait pour les sports et activités extérieur tels que le cyclisme, la conduite, les achats, les voyages et la randonnée. Il convient aux accessoire de mode et à porter au quotidien toute l'année. C'est aussi un cadeau emballé, parfait et pratique pour les amis et la famille! DIMENSION DU PRODUIT-Largure Du Verre:60mm(2.36inches). Hauteur Du Verre: 44mm(1.73inches) .Longueur Du Temple: 146mm(5.75inches) .Pont Du Nez: 23mm(0.91inches). PAQUET D’IDÉES CADEAUX – Lunettes de blocage de lumière bleue*1, pochette de microfibre*1, verres en microfibre nettoyant tissu*1, torche électrique d’essai de lumière bleue*1, carte d’essai de lumière bleue*1, kit de lunettes*1, boîte de verres*1. C’est aussi un cadeau emballé prêt, ce qui en fait une idée de cadeau merveilleux mais pratique pour les amis et la famille!