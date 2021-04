Hope Solo est considéré comme l’un des plus grands gardiens de but de football de tous les temps.

Elle est surtout connue pour être la gardienne de but de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis. L’ancien joueur professionnel a remporté deux médailles d’or olympiques dans le sport et un championnat de la Coupe du monde. Elle a été nommée athlète féminine de l’année aux États-Unis de football en 2009. Elle a même été demi-finaliste sur « Dancing With The Stars » en 2011.

Solo a été une ardente défenseure de l’égalité entre le football masculin et féminin, et elle a été commentatrice à la Coupe du monde féminine 2019. Et en décembre 2019, elle a annoncé qu’elle ajouterait «maman» à son CV.

Qui est le mari de Hope Solo, Jerramy Stevens?

Solo et Stevens essayaient de fonder une famille depuis un moment. Après avoir fait une fausse couche en 2018, Solo et son mari ont commencé la FIV pour réessayer. Puis, en décembre 2019, ils ont confirmé qu’ils attendaient des jumeaux.

En avril 2020, Solo a révélé qu’elle avait accueilli ses nouveaux bébés dans le monde en mars et avait donné naissance à une fille et un fils!

Le couple vit en Caroline du Nord et ramènera ses bébés à la maison dans leur vaste ferme, qu’ils partagent avec des poulets, des cochons, une dinde nommée Zeus et leurs cinq chiens.

Mais qui est Jerramy Stevens? Lisez la suite pour apprendre tous les détails de leur relation et de leurs jumeaux nouveau-nés.

1. Jerramy Stevens est également un athlète.

Solo est marié à Jerramy Stevens, un ancien joueur de la NFL. Il a joué au football universitaire à l’Université de Washington et a été repêché par les Seahawks de Seattle au premier tour du repêchage 2002 de la NFL. Il est resté avec Seattle jusqu’en 2007, date à laquelle il est allé chez les Buccaneers de Tampa Bay.

Le joueur de la NFL Jerramy Stevens a quitté la ligue en 2010 après que les Buccaneers aient renoncé à son contrat, en raison d’une arrestation pour possession de marijuana.

2. Il est plus grand que le joueur moyen de la NFL.

Jerramy Stevens mesure 6’7. «

3. Jerramy Stevens a son propre pécule.

En 2021, sa valeur nette est d’environ 2,5 millions de dollars.

4. Il a un dossier irrégulier.

Tout au long de sa carrière sportive, Stevens a fait des choix imprudents qui lui ont causé des démêlés avec la justice.

En 1998, alors qu’il était encore lycéen, Stevens a été accusé de voies de fait. Il a finalement été rétrogradé en délit, il a donc toujours pu conserver sa bourse de football à l’Université de Washington.

À l’université, il a fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle, bien qu’il n’ait jamais été inculpé. Il a également été accusé de conduite imprudente après s’être écrasé dans une maison de retraite. Il a trois arrestations supplémentaires pour DUI ainsi que l’arrestation de drogue qui a mis fin à sa carrière de footballeur.

5. Lui et Hope Solo sont mariés depuis près d’une décennie.

Bien que le couple soit allé dans le même collège au même moment, ce n’est pas là qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont réunis en 2012 alors qu’ils vivaient tous les deux à Seattle, peu de temps après le retour de Solo des Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Ils se sont mariés seulement deux mois après avoir commencé à sortir ensemble et seulement un jour après que Stevens a été innocenté d’avoir agressé Solo.

6. Stevens a été arrêté la nuit avant son mariage avec Solo.

Le 12 août 2012, Stevens a été arrêté dans le cadre d’une altercation qui a laissé Solo blessé. Apparemment, ils se disputaient pour savoir s’ils devaient rester à Seattle ou déménager en Floride et les choses se sont réchauffées.

Des années plus tard, elle a expliqué que «nos deux frères a *****, en gros, se disputent» à la fête la veille de leur mariage. Lorsque les flics sont venus pour interrompre la bagarre, ils ont découvert que Solo avait été blessé dans la bagarre et ont arrêté Stevens, pensant qu’il avait blessé son fiancé.

Le lendemain, le juge a libéré Stevens en raison du manque de preuves, et les deux se sont mariés comme prévu.

7. Les deux ont essayé pour une famille pendant un certain temps, mais malheureusement, ils ont fait une fausse couche.

Solo a fait une fausse couche dangereuse en 2018.

Solo et Stevens voulaient fonder une famille depuis un certain temps, et ils avaient essayé de concevoir en 2018. Solo était candidat à la présidence de la Fédération américaine de football (USSF) à l’époque, mais elle a perdu l’élection. Pour aggraver la tristesse, elle a également perdu une grossesse à la suite d’une fausse couche.

Une semaine après la fausse couche, elle souffrait toujours beaucoup, elle est donc retournée chez le médecin pour voir si quelque chose n’allait pas. Il s’est avéré qu’elle portait des jumeaux et l’une des grossesses était extra-utérine; la grossesse se développait sur sa trompe de Fallope plutôt que dans son utérus.

La condition peut être dangereuse ou même mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

«Le médecin a dit que j’étais à des heures de mourir», a-t-elle déclaré lors d’un entretien. «Ils ont fini par devoir retirer ma trompe de Fallope.» Sans se décourager, elle et Stevens ont commencé la FIV pour essayer de concevoir à nouveau après cette tragédie.

8. Solo et Stevens ont annoncé leur grossesse en décembre 2019.

En décembre 2019, Solo coanimait les gagnants du week-end beIN SPORTS et elle a annoncé la nouvelle qu’elle et Stevens accueilleraient des jumeaux dans un proche avenir.

Défenseure de longue date pour l’égalité de traitement des femmes dans le sport, elle a déclaré: « Oui, mon mari et moi pratiquons l’égalité dès le début avec un garçon et une fille. » Elle a continué en souriant et en plaisantant: « Une équipe de football miniature ici. »

Les fans étaient ravis de la nouvelle.

Dès que beIN SPORTS a tweeté un extrait de l’annonce, les félicitations des fans ont commencé à être diffusées sur les réseaux sociaux.

Un fan a tweeté, « J’espère voir des footballeuses aussi excitantes, ambitieuses, déterminées et passionnées qu’auparavant !!! Félicitations !!! »

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré, « Félicitations !! vous avez été la première joueuse dont j’ai jamais été fan dans le football féminin et maintenant voir ce chapitre de votre vie me rend si heureux! Infiniment fier de vous. »

Un autre fan a écrit« Hope a été et sera toujours ma joueuse préférée, elle a vécu tellement de choses ces dernières années et ne mérite rien de plus que de l’amour et du soutien. »

9. En mars 2020, Solo et Stevens ont accueilli des jumeaux.

Solo s’est récemment rendue sur sa page Instagram pour informer ses abonnés qu’elle avait donné naissance à un petit garçon et une petite fille en mars. 4 mars pour être exact.

Solo a dit à People: « Oui, mon mari et moi pratiquons l’égalité dès le début avec un garçon et une fille. » La photo montrait les jumeaux avec leur date de naissance et leurs noms. Leurs noms sont Vittorio Genghis Stevens et Lozen Orianna Judith Stevens.

Les jeunes jumeaux ne font plus qu’un!

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.