Qui est le mari de Billy Porter, Adam Smith? Comment le couple gère son statut VIH

Billy Porter a révélé qu’il était séropositif et s’est ouvert sur les réalités de la vie avec le virus dans une relation à statut mixte.

Le mari de Porter, Adam Smith, n’est pas séropositif, mais le couple est toujours aussi uni que Porter met en lumière à quoi ressemble son diagnostic aujourd’hui.

Porter a été diagnostiqué séropositif en 2007, deux ans avant de rencontrer son mari actuel. Il dit qu’il craignait que son statut ne crée plus de possibilités de discrimination dans sa carrière, il l’a donc gardé en grande partie secret pendant plus d’une décennie.

Cependant, lorsque Smith et Porter ont quitté New York pour Long Island afin de réduire leur exposition à Covid-19, il a été forcé de faire face à la honte qu’il portait.

«COVID m’a créé un espace sûr pour m’arrêter, réfléchir et faire face au traumatisme de ma vie», dit-il.

Billy Porter et Adam Smith brisent les stigmates entourant le VIH.

Les mythes et les idées fausses sont que le VIH peut inciter les gens à hésiter à entrer dans une relation avec une personne séropositive, mais Porter est un défi aux stéréotypes.

Porter a révélé qu’avec l’aide de visites régulières chez le médecin, il était capable de gérer son diagnostic.

«Mes taux de lymphocytes T sont deux fois les vôtres à cause de ce médicament», a-t-il dit, se référant aux cellules du système immunitaire qui sont attaquées par le VIH. Et, surtout, son mari n’a pas été directement touché par le diagnostic.

«Je suis complètement indétectable. C’est la partie étonnante des développements », a déclaré Smith.

Le couple solidaire a maintenu sa solidarité tout au long du parcours VIH de Porter, mais nous ne nous attendons à rien de moins de ces deux-là.

Qui est le mari de Billy Porter, Adam Smith?

Si vous ne savez pas grand-chose sur le couple, apprenez à le connaître. Voici tout sur leur adorable relation et la carrière réussie de Smith.

Billy Porter et Adam Smith se sont rencontrés en 2009.

Dans une histoire d’amour qui rivaliserait avec n’importe quelle bonne comédie romantique, le mariage de Porter et Smith en 2017 se préparait depuis huit ans.

Le couple a été présenté par des amis communs lors d’un dîner à New York, mais Porter avait les yeux rivés sur Smith avant d’arriver à table.

«Je le croisais alors qu’il marchait dans la rue, et il s’est arrêté, et il était avec nous! a rappelé l’acteur-musicien. «J’étais comme, ‘Oh, eh bien, je serai assis à côté de ce beau spécimen ce soir!’

Le couple est sorti pendant un an avant de se séparer, mais reste amis. Porter se souvient avoir regretté la rupture.

«Je me souviens avoir dit à mon thérapeute:« Maintenant, je sais à quoi ressemble l’amour, et il est juste sorti de la porte », a-t-il déclaré. En 2015, après des années de sentiments non reconnus des deux côtés, Porter a finalement décidé de déclarer son amour à Smith.

«’Je t’aime, et je t’ai toujours aimé, et s’il y a une chance, j’aimerais un autre coup – j’aimerais que nous ayons une autre chance à ça», se souvient-il.

Smith et Porter étaient fiancés pendant 16 jours avant leur mariage.

Le couple s’est fiancé à Londres fin 2016 mais a décidé de ne pas attendre pour planifier son mariage.

Alors que la présidence d’Obama touche à sa fin et que l’administration Trump est sur le point de s’installer, Smith et Porter ont décidé qu’ils voulaient se marier sous un président qui avait défendu les droits des LGBTQ.

«Nous avions l’impression que, avec tout ce pour quoi nous allons devoir nous battre, l’inconnu dans lequel nous allons, nous voulons être mariés en faisant cela», a déclaré Porter.

Smith a planifié le mariage dans 10 jours et le couple s’est marié dans le penthouse d’un ami à Manhattan devant 45 êtres chers.

Aujourd’hui, ils restent #couplegoals!

Aujourd’hui, quatre ans de vie conjugale plus tard, le couple est toujours aussi dévoué l’un à l’autre. Pour le 50e anniversaire de Porter en 2019, Smith lui a même organisé une fête d’anniversaire étoilée. Et pour chaque remise de prix à laquelle Porter arrive avec son style de genderfluid tueur, Smith est à ses côtés.

Adam Smith possède une marque de lunettes de luxe.

Smith est copropriétaire de Native Ken, une marque de lunettes de luxe basée à New York. Cependant, ses diplômes sont quelque peu surprenants pour un propriétaire d’entreprise.

Smith a étudié à l’Université des beaux-arts de Californie et a obtenu un BFA en 2003.

Il a ensuite acquis beaucoup d’expérience dans le domaine du luxe, travaillant dans des rôles chez Chanel et Jill Sanders avant de fonder Native Ken.

Il a été élevé au Texas.

Smith a grandi juste à l’extérieur de Dallas au Texas et dit que son éducation n’a pas été remplie d’une grande acceptation envers sa sexualité. Porter, qui a été élevé dans l’église pentecôtiste, a vécu une expérience similaire.

«Nous avons tous les deux grandi dans des foyers où qui nous sommes est étiqueté comme une ‘abomination’», a déclaré Porter avant son mariage, «La pensée du mariage, il n’y avait pas de contexte pour cela – il n’y avait pas de rêve à ce sujet parce qu’il n’y avait pas de contexte rêver; il était tacite et très clair que le caractère sacré du mariage n’était pas pour nous.

Smith et Porter n’ont pas l’intention d’avoir des enfants.

En 2017, Smith et Porter se sont vantés de leurs neuf nièces et neveux, et de leurs sœurs qui prévoyaient d’avoir plus d’enfants mais ont déclaré qu’ils ne feraient pas partie de la meute.

«Nous aimons les enfants! Mais je pense que nous allons être des pistolets », a déclaré Smith avant que Porter ne révèle qu’ils prévoyaient d’avoir un chien.

Le couple a tenu cette promesse en 2021 lorsqu’ils ont accueilli leur cockapoo, Bader Lola Majors, dans leur vie.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.