Vous connaissez probablement Annie Murphy dans le rôle d’Alexis Rose, le gamin gâté qui traverse la vie dans de très jolies chaussures. Mais contrairement au personnage qu’elle joue sur « Schitt’s Creek », dans la vraie vie, Annie Murphy est mariée à son mari, Menno Versteeg.

Le couple est marié depuis le 20 août 2011. Cela signifie qu’ils fêteront une décennie de mariage cet été!

Qui est le mari d’Annie Murphy, Menno Versteeg?

Menno Versteeg est musicien.

Meeno Versteeg est un musicien canadien qui faisait partie d’un groupe de rock indépendant canadien. Il était l’ancien chanteur et guitariste du groupe Hollerado, qui s’est séparé en 2019.

Ils ont annoncé leur «rupture» officielle après la sortie de leur quatrième album, «Retaliation Vacation». Versteeg et ses collègues ex-membres du groupe – Nixon « Nick » Boyd, Dean Baxter et Jake Boyd – ont abordé la fin d’une ère musicale sur Instagram.

« C’était il y a 12 ans hier que nous avons joué notre tout premier concert au bar de notre ami à Montréal », a écrit le groupe. «Depuis, nous avons passé le meilleur moment, tout le temps, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Nous sommes tous toujours les meilleurs amis du monde et nous chérirons chaque seconde que nous passerons à jouer de la musique ensemble.

Après près de 2000 spectacles dans trop de pays pour être comptés, ce pour quoi nous sommes le plus reconnaissants, ce sont les amis que nous nous sommes fait en cours de route. Pourtant, toutes les aventures ont une fin et nous sentons que nous avons atteint la nôtre. Et, nous voulions dire au revoir en faisant un dernier disque. C’est le premier que nous avons entièrement fabriqué nous-mêmes (produit, conçu, mélangé) et c’était une explosion totale. «

La rupture est toujours difficile à faire, mais au moins, cela s’est produit dans des conditions respectueuses.

Après sa pause musicale, il rejoint le groupe Anyway Gang.

Le 27 août 2019, Versteeg a posté sur son Instagram à propos de la formation de son nouveau groupe.

« L’été dernier », a expliqué Menno, « je me suis réuni avec quelques-uns de mes copains de tournée qui se trouvent également être certains de mes auteurs-compositeurs préférés. Nous avons enregistré un tas de trucs en quelques jours et au cours de l’année, nous avons ajouté des idées ici et là et tout d’un coup un an s’était écoulé et nous avons réalisé que nous avions un peu un album alors nous avons dit que nous nous nommions le premier chose à laquelle nous avons pensé et publié ces derniers. De toute façon, nous sommes appelés Anyway Gang. «

En plus de Versteeg, le supergroupe canadien Anyway Gang est composé de Sam Roberts, Chris Murphy (de Sloan) et Dave Monks (du Tokyo Police Club). En 2019, leur premier album est sorti avec Royal Mountain Records.

Menno Versteeg a fondé le label Royal Mountain Records.

Royal Mountain Records a signé Mac Demarco, US Girls, Ought et Metz. Il a également découvert des actes tels que Alvvays, Pup et Calpunia.

Dans une interview, Versteeg a affirmé que le plus grand défi auquel il est confronté en tant que fondateur d’un label est « la pression de savoir que chaque groupe veut que son projet soit un succès, qu’il veut quitter son travail et devenir musicien professionnel pour le reste de leur vie, mais aussi en sachant que peu importe à quel point ils travaillent dur et que nous travaillons, cela ne se passe parfois tout simplement pas. «

Menno Versteeg est finalement allé en solo.

Le 9 mars 2020, Menno Versteeg a sorti un album solo, «Reno Tapes». Mais au lieu d’utiliser son vrai nom, il a sorti l’EP sous le nom de scène Mav Karlo. Il a continué à sortir un album complet, « Strangers Like Us », en octobre de la même année.

L’album a été l’une des sorties les plus attendues de la scène musicale canadienne cet automne. Les deux albums sont disponibles sur Spotify.

C’est un défenseur de la santé mentale.

En janvier 2018, Versteeg a créé une initiative de fonds de santé mentale pour les artistes liés à son label. L’objectif à long terme est de bénéficier pleinement de la santé de tous les artistes, mais d’ici là, tous les groupes signés avec Royal Mountain Records auront accès à 1 500 € pour leur bien-être mental.

Dans le passé, Versteeg a eu des problèmes de santé mentale. Ce n’est que lorsque sa femme a été choisie pour «Schitt’s Creek» qu’il a pu se payer un thérapeute.

Dans une interview accordée au Globe and Mail, Versteeg a commenté l’initiative du fonds en disant: «Vous allez chez le médecin pour faire un bilan de santé. Pourquoi faire un examen de votre tête n’est pas considéré comme aussi important me souffle . «

Il compose également de la musique pour la télévision.

Quand il ne gratte pas sa guitare, Versteeg compose des bandes sonores pour la télévision. Sa musique est apparue sur «The Trotsky», «Kim’s Convenience» et, bien sûr, «Schitt’s Creek».

Versteeg a également travaillé comme producteur exécutif et acteur pour la série télévisée « The Plateaus ».

Murphy et Versteeg ont écrit des chansons ensemble.

Dans une interview, Versteeg a rapporté: « Quand vous êtes marié à quelqu’un qui fait partie d’un groupe, c’est un type de relation très spécifique. Pendant la première moitié de la carrière de Hollerado, Annie était une actrice en difficulté – elle obtenait l’étrange publicité ou un peu partie ici et là, mais elle avait beaucoup de temps libre. Alors elle venait souvent en tournée avec le groupe, et cela impliquait parfois de venir sur scène pour chanter avec nous. «

Cela a conduit à la création de chansons «Good Day At The Races», pour lesquelles Murphy a écrit la moitié des paroles, et l’emblématique «A Little Bit Alexis», présenté dans «Schitt’s Creek».

Murphy a déclaré: « Nous savions que cela devait être drôle et nous savions que cela devait être une sorte de parodie, mais nous voulions tous secrètement que ce soit un banger d’une chanson que les gens mettraient en fait pour boire avant et, vous savez , danse au club. «

Une vie amoureuse créée à partir de tournées et de performances ensemble. Pâmoison!

Le couple a survécu à un horrible incendie.

En 2013, un énorme incendie a brûlé l’appartement du couple à Toronto. Ils ont presque tout perdu, mais Versteeg a tourné un esprit optimiste vers la tragédie.

«Je pense que ça va vraiment aller», a déclaré Versteeg au HuffPost, «Je ne suis pas du tout inquiet. Ce sont juste des trucs. Le «truc juste» comprenait l’ours en peluche de l’enfance de Murphy, une plante d’intérieur et une photo autographiée de Michael Jackson.

Dans leur esprit, au moins, ils n’ont pas été blessés par le feu.

Annie Murphy est actuellement sur le point de diriger une nouvelle série de comédie noire appelée « Kevin Can F *** Himself », qui suit une femme nommée Allison qui est obligée de jouer la femme au foyer parfaite pour son mari, Kevin. Murphy vaut 3 millions de dollars en 2021.

