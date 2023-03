Qui est le Jedi qui a sauvé Grogu de l’Ordre 66 dans « The Mandalorian »

Après quoi Grogu se souviendra de son passé dans l’épisode 4 du saison 3 (3×04) de « The Mandalorian »nous avons pu découvrir comment il a réussi à se sauver de la Ordre mortel 66. Bien que plusieurs Jedi se soient sacrifiés pour sauver le jeune initié clone au service des Sith, il y en a un qui a réussi à percer et à s’échapper avec lui.

Le mercredi 22 mars 2023, le chapitre 20 du Série Disney+intitulé « L’enfant trouvé » (« The Foundling » en anglais), qui fait référence au sauvetage du fils de Paz Viszla et de Grogu lui-même, qui commence sa formation de Mandalorien.

Lorsque Din Djarin, Bo-Katan et d’autres guerriers recherchent l’enfant trouvé, Grogu reste avec l’armurier. Alors qu’elle lui prépare un nouveau morceau de beskar, Baby Yoda souviens-toi d’une partie de ton passéen particulier, le moment où l’Ordre 66 a été donné alors que Il était dans le temple Jedi sur Coruscant..

Ce moment a été montré dans plusieurs productions « Star Wars », en raison de son importance et de son caractère déchirant. L’ordre 66 a été donné par l’empereur Palpatine et a activé une puce dans le cerveau des clones. pour attaquer leurs propres généraux (qu’ils ont servi pendant des années), ainsi que tous les Jedis ou Padawans qu’ils rencontrent.

A cette époque, Grogu était encore très petit, donc s’est appuyé sur d’autres maîtres et sur l’aide des forces royales de Naboo pour échapper à.

QUI EST LE JEDI QUI A SAUVÉ GROGU DE L’ORDRE 66 ?

Il Le maître Jedi qui a sauvé Grogu de l’Ordre 66 s’appelle Kelleran Beq. Avant que les Sith ne prennent le contrôle de la République, il a servi comme Surveillant des Padawans au Temple Jedi de Coruscant et revu ses tests pour devenir un Jedi. Un rôle similaire à celui de Maître Yoda, ironiquement.

Kelleran Beq a sorti Grogu du temple Jedi dans un speeder dans l’épisode 3×04 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

Était Connu sous le nom de « mains de sabre », en raison de sa grande habileté avec les sabres laser et de sa capacité à en utiliser deux en même temps. Il a gagné ce surnom lors de ses propres essais pour devenir un Jedi. Nous savons tout cela grâce à ce qui est montré dans le Programme « Star Wars : Défi du Temple Jedi ».

De plus, aussi servi à bord du vaisseau spatial Athyliaqui était un centre de formation mobile pour l’Ordre Jedi.

DONNÉES BEQ DE KELLERAN

Espèces: humain

humain Genre: Homme

Homme Couleur de cheveux: Noir

Noir Adhésion: ordre jedi

ordre jedi Acteur: Ahmed Meilleur

QU’EST-IL ARRIVÉ À KELLERAN BEQ APRÈS AVOIR SAUVÉ GROGU ?

Toujours Le sort de Kelleran Beq n’a pas été révélé après s’être échappé de Coruscant, mais sachant ce qui est arrivé à la plupart des utilisateurs de la force au stade impérial dans d’autres séries comme « Rebels » et « Obi-Wan Kenobi », il est fort probable qu’il soit mort.

De plus, un mauvais signe est le fait que Grogu finira entre les mains de pirates dans le premier épisode de « The Mandalorian » et l’Empire était après lui.

Grogu s’est souvenu d’une partie de son passé dans le chapitre 20 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

