Qui est le Jedi le plus puissant de l’histoire

L’Ordre Jedi a des personnages très puissants mais parmi eux, il y en a une poignée qui se démarque des autres. Qui est le Jedi le plus puissant ?

©IMDBLuke Skywalker

La Ordre Jedi a de nombreux membres qui se distinguent par leur relation avec La force ce qui les rend vraiment puissants. Bien que la recherche d’augmentation de puissance soit typique de la Sith et non de la Jedices nobles chevaliers doivent rester forts s’ils veulent relever les défis de la lutte pour la justice comme ils l’ont fait à différentes époques : pendant la république et dans l’empire.

De nombreux membres de l’ordre se distinguent par leur pouvoir, mais il y a trois personnages qui traversent la mythologie de guerres des étoiles Ils se sont démarqués du reste de la Jedi accomplissant des exploits incroyables grâce à son affinité intime avec La force qui leur a permis de faire face aux menaces les plus dangereuses que la galaxie ait jamais connues.

+Le Jedi le plus puissant

.3. Luke Skywalker

Contrairement à la plupart des Jedi, il commence sa formation à un très jeune âge. Cela ne l’empêche pas de développer un pouvoir exceptionnel avec lequel il affronte Dark Vador à deux reprises, le battant à la deuxième occasion. Son grand cœur sert à ramener Anakin du côté de Light et ensemble, ils battent Palpatine. Il a également affronté son ancien apprenti Kylo Ren et l’a fait en générant une image de lui-même d’une autre planète qui démontre ses capacités.

.deux. Mace Windu

Il est l’un des Jedi les plus respectés au sein de l’Ordre et est reconnu par tous comme l’un des chevaliers les plus forts. Au cours de la bataille de Geonosis, il a réussi à vaincre Jango Fett, un dangereux chasseur de primes qui a tué de nombreux Jedi. Plus tard, il s’est battu contre Dark Sidious qu’il était sur le point de vaincre si ce n’était de l’intervention d’Anakin Skywalker qui lui a coupé la main le laissant vulnérable au pouvoir obscur de Palpatine.

.1. Yoda

Le Maître Jedi le plus sage de tout l’Ordre ! C’est sûrement dans cette connaissance qu’il repose tout son pouvoir. Il a affronté les Seigneurs Sith Tyranus et Sidious mais n’a pas pu les éliminer car ils ont tous deux réussi à s’échapper de son dangereux sabre laser vert. Yoda a formé Luke Skywalker en apprenant au jeune homme à ne pas juger son maître par sa taille car l’allié de Yoda est La Force et « un puissant allié qu’il est », selon les mots du petit extraterrestre.

