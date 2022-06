Qui est le groupe britannique GOAT ?

Pour un pays aussi petit que la Grande-Bretagne, nous avons beaucoup de talents musicaux parmi nous, produisant autant de groupes que de tasses de thé.

Il y a quelque chose dans l’eau ici qui produit de très bons groupes (et du bon thé évidemment). Mais aujourd’hui, nous ne parlons pas de grands groupes (ou de thé), nous parlons du plus grand groupe de tous les temps.

Qu’est-ce que cela signifie d’être la CHÈVRE ? Est-ce que ce sont les groupes qui sont en tête des charts en termes de nombre d’albums vendus ? Est-ce ceux qui vivent et respirent ce style de vie rock and roll ? Est-ce la notoriété du groupe, sa longévité ou un mélange de tout cela ?

C’est une question qui a certainement énervé beaucoup de gens lors de notre récent sondage Twitter pour trouver le groupe britannique GOAT. Nous avons opposé quatre des groupes les plus populaires de leur époque : les Beatles, les Rolling Stones, Oasis et Coldplay.

Même les électeurs de notre sondage n’étaient pas sûrs de ce qui faisait d’un groupe le GOAT. Pour certains, tout était une question d’influence, avec un utilisateur disant « Coldplay est mon préféré du lot, mais les Beatles ont certainement eu le plus grand impact culturel », tandis que pour d’autres il s’agissait simplement de savoir quelle musique ils préféraient.

Les Beatles ont défini une époque, leur impact sur la musique est indéniable et se fait encore sentir aujourd’hui. Oasis, fondé par deux frères de Manchester, est devenu l’un des groupes de rock and roll les plus notoires au monde.

Le plus grand groupe britannique de tous les temps

Coldplay a reçu une adoration mondiale et leurs spectacles en direct sont un spectacle absolu. Et les Rolling Stones sont le summum des swinging sixties, produisant des classiques intemporels après des classiques intemporels.

Quatre groupes totalement différents, des centaines d’opinions. Un sondage comme celui-ci allait toujours énerver les gens. Mais les résultats sont là et voici ce que vous, notre public 45secondes.fr, aviez à dire.

C’était serré en tête du sondage avec deux groupes qui se battaient pour être couronnés. Le GOAT Oasis vient de remporter la victoire avec 41% des voix contre 40% pour les Beatles.

Les Mancs viennent de mettre les Scousers au poste avec un utilisateur commentant: « Il n’y a pas de concurrence – oasis> le meilleur qui ait jamais existé et sera. » Les frères Gallagher nous ont certainement donné des morceaux énormes et nous ne pouvons pas imaginer un monde sans Wonderwall, Champagne Supernova et Live Forever

Mais tout le monde n’était pas d’accord avec beaucoup de gens disant que l’influence durable des Beatles fait d’eux le GOAT « Il n’y a qu’un seul groupe qui a engendré la musique de [Britain]. LES BEATLES ont sans aucun doute ouvert la voie à tous les artistes musicaux du monde. Assez dit.

Les Rolling Stones ont suivi dans le sondage avec 10% des voix, mais c’était un féroce 10% avec certains fans catégoriques qu’ils étaient le GOAT. « Les Rolling Stones sont le plus grand groupe de tous les temps », a déclaré un tweet.

Coldplay est arrivé quatrième avec 9% des électeurs les choisissant comme GOAT Celui-ci a définitivement divisé l’opinion, certaines personnes remettant en question leur inclusion en premier lieu et d’autres les défendant fermement. Un fan a pesé avec une liste de raisons pour lesquelles un Coldplay était en fait le GOAT, qui comprenait plus de 20 ans de popularité, ses huit chansons du top 10 et le plus grand nombre de Grammys de tous les groupes des années 2000.