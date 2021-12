Qui est le frère de Shang-Chi ? Marvel a la réponse

GENELEC 8351 BP

Le 8351B amélioré offre désormais un SPL accru, des égaliseurs de compensation de pièce supplémentaires, un délai égalisé et une réponse HF améliorée. Offrant la même imagerie extraordinaire et la même précision incolore que ses plus petits frères 8331A et 8341A, le 8351B offre une extension LF encore plus grande, tandis que son SPL maximum plus élevé permet des distances d'écoute plus longues. Le 8351B favorise une prise de décision plus rapide et plus cohérente, mais vous permet également de travailler de manière fiable sur des sessions plus longues - car l'imagerie non naturelle, un des principaux contributeurs à la fatigue de l'auditeur, est minimisée. Et en conjonction avec notre logiciel GLM, il s'adaptera à votre espace et compensera les influences néfastes de la pièce. Du mono à l'immersif, vous pouvez être sûr de produire des mixages qui se traduiront magnifiquement dans d'autres pièces et systèmes. Caractéristiques : - Moniteur de studio 3 voies avec haut-parleurs coaxiaux - Le médium et le tweeter sont sur le même axe acoustique - Fonctionnement horizontal et vertical possible - Filtre DSP pour l'adaptation à la pièce et le calibrage automatique via le logiciel GLM - SPL Max : 113 dB - Amplificateur : 250 Watt pour le grave (classe D) + 150 Watt pour les médiums (classe D) + 150 Watt pour le tweeter (classe D) - Réponse en fréquence : 32 Hz - 43 kHz (-6 dB), 38 Hz - 20 kHz (± 1,5 dB) - Connecteurs : entrée analogique XLR, entrée et sortie AES/EBU XLR, 2x RJ45 - Alimentation intégrée 100-240 VCA 50/60Hz - Iso-Pod inclus - Boîtier en aluminium - Dimensions : 452 x 287 x 278 mm (HxLxP avec Iso-Pod) - Poids : 14,3 kg - Prix par unité - Couleur : Anthracite