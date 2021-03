Au cours de la dernière année, Billie Eilish est devenue un nom familier. Son premier album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», A remporté le Grammy de l’album de l’année, a atteint le Billboard 200 et contient cinq des 40 meilleurs singles. Elle a également sept singles d’or et trois simples de platine aux États-Unis.

La partie la plus choquante? Elle n’a que 18 ans! Comment est-ce pour le talent?

Mais aussi réussie qu’Eilish soit, elle n’est pas la seule de sa famille à se faire un nom. Avec ses célèbres parents, Patrick O’Connell et Maggie Baird, son frère aîné gravit les échelons et devient rapidement une force avec laquelle il faut compter.

Qui est le frère de Billie Eilish, Finneas O’Connell?

Depuis la sortie de son premier album, il est très demandé et travaille avec d’autres chanteurs. Et maintenant, il apparaît dans le clip de sa sœur pour sa chanson « tout ce que je voulais »,

Dans l’intro, elle crie même à son frère.

Voici quelques choses à savoir sur Finneas O’Connell, sa relation avec sa sœur, sa carrière en plein essor et le nouveau clip d’Eilish.

1. Il est producteur et auteur-compositeur.

O’Connell écrit et produit des chansons depuis l’âge de 12 ans. Il est actuellement le chanteur et auteur-compositeur principal du groupe, The Slightlys, qui a remporté des concours dans la région de Los Angeles.

Il est surtout connu pour ses paroles et sa créativité et est devenu l’un des nouveaux producteurs les plus recherchés (il a remporté le Grammy du producteur de l’année en 2020) sans avoir à lutter pour être sous les projecteurs.

«Cela peut devenir vraiment envahissant. Ce que j’ai toujours voulu, c’est que mon travail soit célèbre, fasse les plus grandes chansons, et c’est arrivé », a-t-il déclaré dans une interview en août 2019. Il écrit également principalement au piano, mais joue également de la basse ou de la guitare lors de concerts.

2. Quel âge a le frère de Billie Eilish?

Comme sa sœur cadette, Finneas est un jeune talent frais. En 2021, il aura 24 ans.

3. C’est un acteur.

O’Connell est apparu comme Alistair dans Glee, mais a également joué le rôle de Spencer dans le film Bad Teacher. Il a eu un rôle récurrent dans Modern Family et est apparu dans deux épisodes d’Aquarius.

4. Il a co-écrit plusieurs des chansons de l’album de Billie.

Il a écrit ou co-écrit chaque chanson de l’album, ainsi que l’instrumentation! Mais il n’a pas enregistré l’album dans un studio chic; au lieu de cela, lui et Eilish ont enregistré presque tout le truc dans la maison de leur famille, créant un studio de fortune dans la chambre d’enfance d’O’Connell.

«Si elle commençait à écrire des chansons qui étaient à 100% ses chansons, je soutiendrais totalement cela. Mais les meilleures parties de cet album sont les parties que nous avons faites ensemble. Ce qui est révolutionnaire est ce qui est entrelacé », a-t-il déclaré. «Je fais ça depuis longtemps. J’ai l’impression que les gens s’attendent à ce que l’album soit la percée, ce premier disque que nous faisons – je l’ai fait il y a 10 ans », a-t-il déclaré.

De plus, il a co-écrit et produit le premier EP de Billie, «Don’t Smile at Me».

Et il ne se limite pas seulement à travailler avec sa sœur. Depuis la sortie de son album, il est en studio avec de grands noms comme Camila Cabello et John Legend, et prévoit également de travailler avec Sam Smith.

5. Il n’est pas aussi populaire que sa sœur … pour le moment.

Mais cela ne semble pas le déranger, car il est toujours capable de sortir en public sans être carrément reconnu et a demandé une photo ou un autographe. Il n’y a pas de mauvais sang ni de compétition entre Eilish et Finneas.

Eilish n’a que de bonnes choses à dire à propos de son frère: «Finneas est la personne la plus talentueuse que j’aie jamais rencontrée de toute ma vie, et je connais beaucoup de gens talentueux. Il est si rapide aussi, ce qui est si ennuyeux. La façon dont il pense, j’ai toujours pensé que c’était si unique et inspirant. C’est la principale raison pour laquelle je voulais faire de la musique en premier lieu.

6. O’Connell poursuit maintenant une carrière solo.

Son EP, «Blood Harmony», est sorti en octobre 2019, et ses sons en tant qu’artiste solo sont très différents de ceux d’Eilish. Jusqu’à présent, les chansons de Finneas O’Connell ont été décrites comme ayant «des doses de pop éthérée et rêveuse, criblées de sons de piano et de synthés légers». À partir du 15 octobre 2019, il a effectué une tournée nord-américaine de six dates.

Son son expérimental est exactement ce qui l’a fait signer. Selon Amanda Samii, vice-présidente de la création chez Kobalt Music Group, la société mère d’AWAL, «il rompt avec la radio traditionnelle du Top 40». Samii a aidé à signer O’Connell en 2018 à la suite du premier single de Billie, «Ocean Eyes».

Le premier single de l’auteur-compositeur-interprète, «New Girl», est sorti en 2016; son deuxième single, «I’m in Love Without You» en 2017; il a également sorti huit singles en 2018: «Break My Heart Again», «Heaven», «Life Moves On», «Landmine», «Hollywood Forever», «College», «Luck Pusher» et «Let’s Fall in Love for la nuit. »

7. Il a une petite amie … qui ressemble beaucoup à Billie.

Il sort actuellement avec YouTuber Claudia Sulewski, qui a récemment sorti sa propre ligne de vêtements chez Nordstrom. Et il a écrit un tas de chansons d’amour et de ballades sur elle, y compris «Claudia» et «Angel», dont il a écrit la première nuit de leur rencontre.

La petite amie du frère de Billie Eilish a également une étrange ressemblance avec la chanteuse elle-même.

8. Il apparaît dans le clip d’Eilish pour sa nouvelle chanson, « tout ce que je voulais ».

La vidéo d’Eilish pour elle dernier single tombé le 23 janvier 2020. Et il présente O’Connell lui-même. Dans la vidéo, Eilish est vue au volant d’une voiture tandis qu’O’Connell est assis sur le siège passager.

Elle l’a même remercié dans le nouveau clip, en écrivant: « Finneas est mon frère et mon meilleur ami. Peu importe les circonstances, nous avons toujours et serons toujours là l’un pour l’autre. »

Photo: YouTube

