Qui est le fils de Bernie Sanders? Tout ce que vous devez savoir sur Levi Sanders et ses ambitions politiques

Le sénateur Bernie Sanders était un candidat à la présidentielle de 2020 dont le style irascible que certains trouvent inspirant tandis que d’autres trouvent abrasif.

Souvent, avec ses fanfaronnades de marque en plein écran, Bernie est un grand, voire le plus grand partisan de Medicare for All, de la taxation des entreprises et de la remise des prêts étudiants.

Mais, contrairement aux autres candidats, le socialiste démocrate n’a pas eu tendance à raconter des histoires personnelles. Les contes de famille ne sont tout simplement pas la façon dont Bernie communique, mais il a une famille, dont quatre enfants.

Son seul enfant biologique est son fils, Levi, est un activiste progressiste et un espoir politique à part entière.

Qui est le fils de Bernie Sanders, Levi Sanders?

Levi, 52 ans, est l’un des quatre enfants de la famille, mais il est le seul fils biologique de Bernie Sanders et Susan Campbell Mott. Mott était l’ex-petite amie de Bernie, et les deux ont pu partager la garde de Levi grâce à un arrangement informel.

Les frères et sœurs de Levi sont les enfants de l’épouse actuelle de Sanders, Jane O’Meara Sanders, de son précédent mariage.

Sanders a été marié une autre fois à Deborah Schilling, avec qui il n’avait pas d’enfants, bien que pendant des années, les journalistes aient cru à tort que Levi était son fils. Bernie n’a rien fait pour corriger cette impression.

Cependant, Levi est né après son divorce, l’enfant d’une relation de courte durée que Bernie a eue avec la mère de Levi, Susan Campbell Mott.

Bien que le couple n’ait pas entretenu de relation amoureuse au fil des ans, Bernie a déménagé à Burlington pour se rapprocher de Levi et a été un parent impliqué toute sa vie. Bernie est marié à Jane Sanders depuis 1988.

Levi est né au Vermont.

La mère de Levi, Susan Campbell Mott, a donné naissance à Levi, (prononcé « leh vee ») le 21 mars 1969 à l’hôpital Brightlook de St. Johnsbury, Vermont.

À 19 ans, Levi a été présenté à sa nouvelle belle-mère, Jane O’Meara, après la séparation de Bernie de Mott, et Jane a donné à Levi trois nouveaux demi-frères et sœurs.

Levi a eu une enfance sombre et solitaire.

Selon un profil Politico de 2015 intitulé « Bernie Sanders a un secret », Levi a grandi très pauvre et, selon une source, a dû faire face à une vie de famille « austère et sombre », appelant même son père Bernard au lieu de papa ou de père. .

Bernie faisait partie de la classe ouvrière, effectuant des petits boulots allant de la menuiserie à l’écriture indépendante, mais il a eu du mal à élever Levi.

Cependant, leur vie a changé en 1980, lorsque Sanders a décidé de se présenter à la mairie et a gagné par 10 voix. Cela a fini par être une histoire énorme en mars 1981 quand il a été officiellement élu, gagnant 33 800 € et pouvant subvenir aux besoins de sa famille.

Des journalistes du Boston Globe, du San Francisco Chronicle, du Philadelphia Inquirer, du New York Times et de Newsweek ont ​​tous interviewé le soi-disant «socialiste» de l’époque.

Levi travaille comme analyste juridique.

Tout comme son père à l’esprit populiste, Levi a gagné sa vie en faisant des choses qui aident d’autres personnes, selon son profil LinkedIn. Il travaille depuis longtemps dans une banque alimentaire du Vermont en tant que directeur général.

Bien qu’il n’ait pas de diplôme en droit, il travaille actuellement en tant qu’analyste juridique principal de la sécurité sociale où il gère «le spécialiste des prestations d’invalidité de la sécurité sociale (SSDI) et des revenus de sécurité supplémentaires (SSI); représenter les clients dans les affaires au niveau initial, de refus, de réexamen, du droit administratif et du conseil d’appel. »

Levi était marié à Raine Riggs.

Levi était marié à Raine Riggs, un neuropsychologue dont les études portaient sur les syndromes psychiatriques liés aux diagnostics de cancer, ce à quoi Bernie s’intéressait dès les années 1980.

Le couple avait trois enfants, tous adoptés de Chine, et vivait dans le New Hampshire. Malheureusement, Riggs est décédé d’un cancer neuroendocrinien en octobre 2019.

Levi était un élément incontournable de la campagne de son père.

Levi fait partie des campagnes de son père depuis l’âge de deux ans, participant souvent à des arrêts de campagne et participant aux débats. Au moment où le sénateur du Vermont se présentait à la présidence en 2016, Levi avait un poste officiel de campagne.

Lorsque Hilary Clinton a été élue à la place de Bernie pour le candidat démocrate lors de la course de 2016, Levi a envoyé un certain nombre de tweets pour exhorter les électeurs sur le message plus large de Sanders.

« Je peux vous dire, très clairement, qu’en 2016, il y aurait de vrais problèmes avec l’élection d’Hillary Clinton. J’ai parlé à des syndicalistes qui étaient des démocrates purs et durs et j’ai dit qu’ils ne voteraient jamais, jamais, jamais pour Hillary Clinton », a déclaré Levi Sanders.

Selon sa page LinkedIn, il était le stratège politique principal pour la campagne présidentielle Sanders et a énuméré ses fonctions comme «Diriger l’analyse de la position juridique et politique pour la sécurité sociale, le logement, la santé et d’autres initiatives de campagne. Responsable de la préparation du débat et des efforts de collecte de fonds pour la campagne sur la côte Est. »

Il s’est également présenté comme consultant pour la campagne Sanders pour le Sénat de 2006, affirmant que ses fonctions étaient «d’organiser et de faciliter des réunions de campagne et des activités de collecte de fonds pour la réussite de la campagne du VermontSenate. Rédaction de documents de synthèse sur la sécurité sociale, les soins de santé, le logement, la réforme du bien-être social, la nutrition et d’autres problèmes de services sociaux.

Levi a-t-il ses propres aspirations politiques?

Bien que Levi fasse partie des campagnes de son père depuis de nombreuses années, on ne peut pas en dire autant de Bernie qui s’est présenté lorsque son fils s’est présenté sans succès contre Chris Pappas. Levi a fait une offre pour un siège au Congrès dans le New Hampshire, et Bernie a évité ostensiblement de l’appuyer.

Lorsqu’il a insisté sur la question, le sénateur du Vermont a déclaré: «Levi a passé sa vie au service de familles à faible revenu et de travailleurs, et je suis très fier de tout ce qu’il a fait. Dans notre famille, cependant, nous ne croyons pas à la politique dynastique. Levi mène sa propre campagne à sa manière. «

Il y avait à l’époque des rumeurs selon lesquelles «mener sa propre campagne à sa manière» était une critique voilée pour une campagne que de nombreux critiques qualifiaient d’ineptie. Les cyniques politiques se demandaient si Bernie pensait que les erreurs de son fils nuiraient à sa propre candidature à la présidence en 2020.

Mais il convient de noter que Bernie a également refusé d’approuver sa belle-fille, Carina Driscoll, qui s’est présentée à la mairie de Burlington, dans le Vermont en 2017-2018, mais a perdu contre Miro Weinberger. Alors, peut-être a-t-il simplement pour politique de ne pas approuver les membres de sa famille.

Le plus jeune Sanders a affirmé ne pas être dérangé de ne pas obtenir l’approbation de son célèbre père, en disant: «Il a toujours cru, depuis que je suis petit, que je dois me défendre seul.

Levi Sanders soutient la plupart des problèmes pour lesquels Bernie se battait.

Levi a récemment appelé Le président Joe Biden pour la frappe aérienne sur la Syrie, a déclaré: « Concentrez-vous sur Medicare For All, un collège sans dette et un salaire minimum de 15 € ainsi que sur la lutte contre les inégalités de revenu et de richesse @POTUS, pas sur les frappes aériennes sur la Syrie. »

Il semble que Levi admire vraiment son père et a même publié un tweet sur l’anniversaire de Bernie en 2019.

Voilà le genre de positivité dont nous avons besoin dans la politique américaine.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side.