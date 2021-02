Qui est le Dr Michael Obeng? Détails sur le chirurgien qui a aidé ‘Gorilla Glue Girl’ Tessica Brown

Cette saga déchirante a enfin une fin heureuse.

Tessica Brown, surnommée «Gorilla Glue Girl» par Internet après avoir publié une série de vidéos sur l’utilisation de la substance dans ses cheveux à la place du gel capillaire, fait la une des journaux depuis qu’elle a partagé son histoire – et ses difficultés – sur les réseaux sociaux plus tôt en février 2021.

Après plus d’un mois à avoir la substance impossible à éliminer dans ses cheveux et sur son cuir chevelu, Brown peut enfin pousser un soupir de soulagement, et tout cela grâce au merveilleux chirurgien qui a effectué son opération gratuitement.

Qui est le Dr Michael Obeng?

Lisez la suite pour tout savoir sur le chirurgien incroyablement altruiste qui a aidé Tessica Brown à sortir de sa situation de cheveux collants.

Il est bien éduqué.

Comme si un chirurgien de Beverly Hills de premier ordre ne le serait pas!

Obeng a reçu un BA en chimie de la Midwestern State University à Wichita Falls, TX et a obtenu son doctorat en médecine de la University of Texas Medical School, Galveston, TX.

Obeng est également un chirurgien plasticien formé à Harvard et certifié par le conseil d’administration qui figurait «parmi les meilleurs chirurgiens plasticiens américains» de Beverly Hills par le Consumer’s Research Council of America en 2011 et 2014 », selon son site Web.

Il est né au Ghana.

Selon sa section «À propos de moi» sur son site Web, Obeng est né dans la pauvreté au Ghana, mais il a persévéré et surmonté les obstacles pour arriver là où il est aujourd’hui.

Il se rend souvent dans les pays du tiers monde grâce à son organisation à but non lucratif, RESTORE WORLDWIDE, et leur énoncé de mission se lit comme suit:

«Ensemble, nous RESTAURONS l’espoir, la fonction et la forme esthétique là où elles existaient autrefois ou« comment les choses devraient être ». L’organisation entreprend des projets de mission dans d’autres pays pour fournir une chirurgie reconstructive gratuite et des services médicaux connexes aux enfants maltraités et aux personnes battues souffrant de malformations accidentelles et congénitales.

Il a pratiqué gratuitement la chirurgie de Tessica Brown.

Après avoir entendu l’histoire de Brown, Obeng a effectué la chirurgie de 12500 € gratuitement et a proposé le solvant utilisé sur les cheveux de Brown en utilisant «un dissolvant d’adhésif de qualité médicale, de l’aloe vera, de l’huile d’olive et un trait d’acétone.

Il a pratiqué sur une perruque faite de vrais cheveux humains avant d’utiliser la concoction sur le cuir chevelu de Brown.

«J’ai regardé l’enceinte», dit-il. «Le principal ingrédient réel de Gorilla Glue, le polyuréthane, et nous avions découvert la science, comment le décomposer. Alors j’ai décidé, maintenant je vais réinventer la roue.

Heureusement, l’opération de quatre heures s’est bien déroulée et Brown est maintenant sans Gorilla Glue.

«La chirurgie s’est bien déroulée», a déclaré Obeng. «Elle avait beaucoup d’irritation sur le cuir chevelu, en particulier sur les bords de sa tête à cause de tous les produits chimiques.»

«Elle est très, très chanceuse de ne pas avoir subi beaucoup de blessures au cuir chevelu. Ce type d’épreuve n’est pas une blague », a-t-il ajouté.

Il a l’habitude d’être sous les projecteurs.

Obeng est apparu sur le E! télé réalité, Club des secondes épouses, aux côtés de Veronika, alors épouse, en 2017.

Plus récemment, il a publié une photo de lui-même sur Instagram en janvier 2021 à propos d’une nouvelle émission de télévision et a tagué la productrice exécutive Gina Rodriguez (pas l’actrice) sur la photo.

Il convient de mentionner que toute l’opération de Brown a été filmée et Rodriguez a publié plusieurs fois sur l’épreuve sur son Instagram. De plus, Rodriguez est taguée dans la bio Instagram de Brown, et il semble qu’elle sert également de manager, ce qui est intéressant.

