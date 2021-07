Qui est le double parfait d’Henry Cavill pour Superman ?

Le 5 mai, les fans de Henri Cavill Ils ont trouvé des nouvelles auxquelles ils ne s’attendaient pas, justement, le jour de l’anniversaire de l’acteur. En fin de compte, Warner Bros, a décidé de le virer en tant qu’interprète de Superman, ce qui lui a fait mettre de côté l’univers étendu de DC et le géant S sur sa poitrine et, malgré le fait qu’il y ait des rumeurs d’une possible apparition de l’artiste comme ce super-héros, il n’y a toujours aucune raison de s’énerver.

C’est qu’en plus de la nouvelle non confirmée, Henri Cavill il concentre déjà sa carrière sur de nouveaux projets. La deuxième saison de Le sorceleur, le tournage de la suite de Enola Holmes, sa récente signature en tant que protagoniste de Le projet Rosie et un film avec Dua Lipa sont quelques-unes des œuvres qui, à l’heure actuelle, occupent l’agenda du Britannique qui, en fait, est déjà l’un des acteurs du moment.

Henry Cavill ne sera plus Superman. Photo : (Getty)



Cependant, il existe déjà de nombreux noms qui sonnent comme un remplaçant de Cavill pour être Superman et, l’un d’entre eux, pourrait être le parfait double de l’interprète qui, de plus, n’avait pas été envisagé jusqu’à présent. Il s’agit de Matt Bomer, un acteur de cinéma américain qui a une ressemblance physique avec Henry qui le surprend énormément et qui est connu pour ses rôles dans Magic Mike, White Collar et The Sinner.

Matt Bomer est le double parfait pour Henry Cavill. Photo : (Getty)



Né le 11 octobre 1977 dans le Missouri, aux États-Unis, Matt Bomer prend le protagoniste de The Witcher pendant cinq ans et, de plus, il convient de noter qu’il a déjà participé à des films DC. C’était en 2013 quand, cet acteur, incarnait Clark Kent dans Superman : Ubound, le long métrage d’animation dans lequel Bomer a joué la voix du protagoniste, il connaît donc déjà le personnage.







Néanmoins, il convient de noter que, comme il s’est passé, l’idée originale de DC pour le moment est de renouveler son casting pour l’univers étendu et d’avoir un Superman noir pour la première fois. Dans les romans graphiques, cette représentation porte un nom : Calvin Ellis, un Kryptonien qui devient président des États-Unis.