Qui est le créateur de TikTok et quelle entreprise se cache derrière le réseau social?

Qui est derrière le succès de TikTok?

TikTok est l’une des applications les plus rapides qui a atteint le sommet des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde et malgré le fait qu’elle ait été interdite en Inde, ce qui lui a fait perdre près de 200 millions d’utilisateurs, continue de rester dans le top 10. Son succès a poussé même Instagram, un géant des médias sociaux, à lancer Reels, comme alternative à TikTok.

Cependant, malgré sa grande popularité, peu savent qui est le créateur de ce réseau social, conçu à l’origine pour partager de petits clips musicaux, mais ici nous clarifions ces questions et d’autres.

Qui est le créateur de TikTok et quelle entreprise est derrière?

TikTok, comme nous l’avons déjà dit, a été programmé pour être un réseau social où des clips musicaux pourraient être partagés, en fait, le nom original de TikTok en Chine est Douyin, Quoi signifie secouer la musique, mais pour des raisons commerciales, le nom a été changé pour le reste du monde.

Cette application a été créé par Yiming Zhang, un homme de 39 ans diplômé en génie logiciel de l’Université de Nankai. Zhang a lancé plusieurs sociétés telles que Kuxun, qui était le moteur de recherche de voyages et de transport le plus utilisé en Chine, ou 99fang, un portail de référencement immobilier. Cependant, le succès qui l’a amené à se classer parmi les plus riches chinois de moins de 30 ans à l’époque et le actuel 9e homme le plus riche de Chine C’était ByteDance, dans lequel il occupe le poste de PDG.

Les meilleures astuces pour profiter à 100% de TikTok

ByteDance est une entreprise de technologie qui, parmi ses principaux produits, en plus d’avoir TikTok, a également Toutiao, un service d’information lancé en 2012 et basé sur l’Intelligence Artificielle. Toutiao compte plus de 600 millions d’utilisateurs en Chine, malgré les nombreuses critiques reçues pour la censure de contenu promue par le gouvernement de ce pays.

ByteDance est aussi le actionnaire majoritaire de l’application d’information indonésienne BABE et créateur de Helo une plate-forme de médias sociaux populaire de l’Inde.

Cette société a vaut actuellement plus de 100 milliards de dollars et il a été comparé à plusieurs reprises avec Google, grâce à son large catalogue d’applications à succès et que de nouvelles sont ajoutées chaque jour.

