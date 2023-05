Qui est le chef qui a brutalement attaqué Benedict Cumberbatch et quelle est leur relation ?

Benedict CumberbatchMalgré son succès, il est l’un des acteurs les plus discrets d’Hollywood. Bien qu’il soit internationalement reconnu, il est très discret sur sa vie privée. Cependant, ces dernières heures, on sait que l’acteur et sa famille ont été attaqués par un chef sur sa propriété.

La nouvelle était connue depuis peu, mais le fait, selon Courrier quotidienC’est arrivé il y a un mois. Au-delà, il n’y a pas de date exacte, apparemment Benedict Cumberbatch, sa femme Sophie Hunter et leurs trois enfants ont vécu cet événement il y a des semaines, mais ils ont déjà déposé les plaintes correspondantes.

En effet, bien que l’agresseur ne soit pas entré dans la propriété, il a menacé la famille Cumberbatch et a même brisé une partie de leur jardin. « Je sais que tu as déménagé ici et j’espère que ça brûle »a mentionné l’homme qui a attaqué la famille en menaçant depuis le jardin avec un couteau, a arraché les fleurs et les a jetées contre les murs de la maison et, en plus, a cassé l’interphone.

Mais qui est cet homme et quelle relation entretient-il avec Benedict Cumberbatch? C’est la grande question qui s’est posée après avoir su comment il s’en est pris à l’acteur. Connaître tous les détails.

Qui est le chef qui a attaqué Benedict Cumberbatch et quelle est leur relation :

Au-delà du fait que la date à laquelle cela s’est produit est encore inconnue, si des détails sur l’agresseur sont connus. Il s’appelle Jack Bissell, 35 ans, il est cuisinier et a travaillé au Beaumont, un luxueux hôtel cinq étoiles à Mayfair. Il a été chef de partie (chargé de préparer un produit spécifique) entre 2017 et 2020.

Cependant, au-delà d’avoir des informations sur Jack Bissellce que On ne sait pas s’il était ou est lié à Benedict Cumberbatch ou à sa femme, Sophie Hunter.. Cependant, l’événement était si terrifiant qu’une source proche de la famille a déclaré avant Courrier quotidien: « Bien sûr, toute la famille était absolument terrifiée et pensait que cet homme allait entrer par effraction dans leur maison et leur faire du mal. ».

Puis il a ajouté : « Heureusement, ça n’a jamais été aussi loin. Benoît et Sophie ont passé de nombreuses nuits blanches, inquiets de redevenir une cible. Le fait qu’il s’agissait d’un assaut ciblé le rend encore plus effrayant. »

De plus, il convient de noter que Jack Bissell a un casier judiciaire. Grâce au fait qu’avant de casser l’interphone, il l’a craché, les policiers ont pu l’identifier rapidement. Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que Il a été arrêté en 2015 pour avoir protesté contre l’intervention militaire britannique en Syrie, en plus d’avoir été reconnu coupable de vol qualifié, de trois crimes contre les biens, un d’ordre public et un autre délit lié à la drogue..

A tel point qu’il a déjà été condamné pour ces attentats et atteinte à la propriété privée. La peine a été prononcée le 10 mai lorsqu’il s’est rendu devant les tribunaux de Wood Green, un quartier du nord de Londres, pour témoigner. Là, il a plaidé coupable et sa peine a consisté en une amende de 250 livres et une ordonnance restrictive de 3 ans pour toute la famille et la région dans laquelle ils vivent.. Bien sûr, il n’a pas précisé les raisons pour lesquelles il a agi ainsi.

Quant à Benedict Cumberbatch et Sophie ChasseurJusqu’à présent, aucun d’eux n’a parlé aux médias. En effet, l’acteur est à New York en train de filmer son nouveau projet, eric, un thriller pour Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?