Qui est le bébé papa de Lana Rhoades ?

Le 1er juin, l’ex-star du porno Lana Rhoades a annoncé qu’elle était enceinte de son premier bébé sur Instagram avec une photo du scan du bébé et la date d’accouchement écrite sur un morceau de papier.

Lana Rhoades, 24 ans, est une ancienne star du porno et influenceuse et elle est désormais l’une des stars du podcast 3 Girls 1 Kitchen (TG1K).

Elle a déjà parlé des pires choses qu’elle a dû faire en tant que star du porno et de son mariage à 18 ans sur son podcast, qu’elle co-présente avec d’autres influenceuses Olivia Davis et Alexa Adams.

Lana, de son vrai nom Amara Maple, est originaire de Chicago, Illinois et est apparue dans le film de 2017 Lana. Elle a également été mannequin pour Playboy dans le passé et a déjà révélé quelles étaient certaines des pires scènes qu’on lui avait demandé de tourner pour un film pour adultes.

Le petit ami le plus récent de Lana Rhoades est l’influenceur Mike Majlak. Les deux se sont réunis en janvier 2020 et ont eu une relation un peu intermittente. Ils ont été présentés par leur ami commun, Logan Paul.

Tout au long de 2020, les deux ont eu une relation difficile et des allégations de tricherie ont séparé le couple pendant quelques semaines en octobre. C’est selon HITC.

Rhoades et Majlak étaient à nouveau ensemble jusqu’au début de 2021. Rhoades a annoncé sur son compte Instagram qu’ils s’étaient séparés après avoir publié des photos d’elle semblant être seule le jour de la Saint-Valentin.

Et bien sûr, à peu près au même moment où les deux seraient sortis ensemble, Rhoades a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle devait accoucher en janvier 2022.

Selon Distraire, Rhoades avait dit que le rendez-vous était « ennuyeux », que Duran avait également invité une autre fille à ce rendez-vous, et ayant été « zone d’amis », Rhoades est parti plus tôt. Donc un deuxième rendez-vous ne semblait pas prometteur, mais on ne sait jamais.