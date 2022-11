Qui est Laura Archbold, l’actrice qui interprète Pamela Cascardo dans « Goals Against »

« Buts contre » est un nouvelle mini-série qui a rejoint Netflix récemment. Ça raconte l’histoire de footballeur célèbre Colombien, Andrés Escobar, à la fois dans le sport et personnellement. Sa petite amie, Pamela Cascardo, est interprétée par l’actrice Laura Archbold. S’il a éveillé votre curiosité, nous vous disons ici tout ce que nous savons à son sujet.

La La série colombienne a été produite par Dynamo pour la plateforme de streaming. La société a été en charge d’autres titres populaires tels que « narcisses», « Palmiers dans la neige », « El Chapo », entre autres.

L’intrigue de « Goals Against », comme son nom l’indique, tourne autour du footballeur qui est devenu célèbre pour marquer un but sur son propre but pendant la Coupe du monde à partir de 1994.

Cette erreur, qui est arrivée à plus d’un, lui a coûté cher. Peu de temps après, la nouvelle a éclaté qu’il y avait eu été tué par un tueur à gages.

Dans la serie, Laura Archbold joue sa petite amie, Pamela Cascardo, et est l’un des personnages principaux. Voici tout ce que l’on sait sur l’actrice.

Avant de continuer, Regardez la bande-annonce de « Goals Against » ici.

QUI EST LAURA ARCHBOLD, L’ACTRICE DE « BUTS CONTRE » ?

Laura Archbold Rodríguez est une actrice et mannequin colombienne. qui s’est fait connaître pour son rôle de Natalia Villamizar dans la telenovela « La Niña ».

Il est né sur l’île de San Andrés, en Colombie, en 1989. Avant de commencer à jouer, elle s’est consacrée au mannequinat, même dès son plus jeune âge, où elle a commencé à participer à d’importants défilés de mode dans le pays.

C’est la petite amie de Diego Cadavidun acteur colombien qui a participé à des titres tels que « Café con aroma de mujer ».

DONNÉES PERSONNELLES DE LAURA ARCHBOLD

Nom complet: Laura Archbold Rodriguez

Laura Archbold Rodriguez Date de naissance: 28 septembre 1989

28 septembre 1989 Âge: 33 ans

33 ans Lieu de naissance: Île de San Andrés, Colombie

Île de San Andrés, Colombie Nationalité: colombien

colombien Profession: Actrice et mannequin

Actrice et mannequin Hauteur: 1.72m

1.72m Pères : Rafael Archbold Joseph et Maria Matilde Rodriguez Jaimes

Rafael Archbold Joseph et Maria Matilde Rodriguez Jaimes Partenaire: Diego Cadavid

Laura Archbold et son petit ami, Diego Cadavid, sur une photo publiée sur son compte Instagram (Photo : Laura Archbold / Instagram)

LAURA ARCHBOLD ÉTAIT LA REINE DE BEAUTÉ

Son travail de mannequin l’a amenée à s’aventurer dans monde des concours de beauté. En 2012, il a réussi à remporter le couronne de « Miss Saint Andrew » et cela lui a permis d’acquérir beaucoup plus de visibilité, puisqu’il a commencé à apparaître sur les couvertures de magazines importants.

Bien qu’elle ait participé à remporter le titre national, « Miss Colombie », elle n’a pas réussi à remporter la victoire. D’après ce qu’il a déclaré au magazine Carrusel, n’a même pas atteint le top cinqMais il a beaucoup appris de cette expérience.

LA SCÈNE D’ANNONCEUR DE LAURA ARCHBOLD

En raison de la renommée locale qu’elle a acquise grâce au concours de beauté, elle a eu l’occasion de travailler comme présentateur de télévision dans le Noticentro CM & de la chaîne 1 de Colombie.

Il s’agit d’un programme d’information qui a été lancé en 1992 et comporte deux éditions : First Broadcast et Central Broadcast.

LES APPARITIONS DE LAURA ARCHBOLD DANS DES VIDÉOS MUSICALES

La modélisation de Laura Archbold a continué après son passage à la télévision, et fElle a été invitée à participer à des vidéoclips de chanteurs importants de leur pays, mais qui sont reconnus dans le monde entier.

L’un d’eux était pour la chanson « Oh allez » de J Balvinoù elle joue la petite amie de l’interprète avec qui il se disputait constamment.

est également apparu dans le clip vidéo de « How Your Body Likes It » de Carlos Vives ft. Michel Telooù elle apparaît exhibant sa silhouette en maillot de bain sur l’une des belles plages de Colombie.

LES DÉBUTS DE LAURA ARCHBOLD COMME ACTRICE

Laura Archbold a fait ses débuts en tant qu’actrice dans la telenovela colombienne « Niche », où elle a joué le rôle de Celmira Lozano. Au sein du casting, il y avait des personnalités bien connues telles que Jair Romero et April Schreiber. L’histoire était basée sur certains moments de la vie de les membres du Groupe Nicheun groupe de salsa bien connu.

En 2016, elle obtient le rôle antagoniste de Natalia Villamizar dans le mélodrame « La Niña ». L’année suivante, il travaille sur deux productions : « El Commander » et la série américaine « Imposters ».

LES RÔLES LES PLUS POPULAIRES DE LAURA ARCHBOLD

En 2021, faisait partie du casting de « Café con aroma de mujer »où il a partagé un plateau d’enregistrement avec des acteurs tels que William Levy, Laura Londoño et Carmen Villalobos.

Son rôle le plus récent est celui de Pamela Cascardo dans la mini-série sortie sur Netflix, « Goals Against ».