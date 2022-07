Qui est l’actrice Netflix partenaire de Joe Keery, de Stranger Things

célébrités

Joe Keery est l’un des acteurs les plus en vue de Stranger Things et est en couple avec une actrice qui a également travaillé sur Netflix. Regardez qui elle est et où vous l’avez vue !

©Getty ImagesQui est l’actrice de Netflix qui est partenaire de Joe Keery, de Stranger Things.

choses étrangesservice de streaming série originale Netflix qui vient de sortir le tome 2 de sa saison 4, dispose d’un large casting d’acteurs qui ont gagné des millions de followers sur leurs réseaux sociaux en peu de temps et sont rapidement devenus des stars. Ce fut le cas pour Joe Keeryinterprète de Steve Harington qui a fermé son Instagram récemment, mais nous connaissons toujours sa vie personnelle. Avec qui est-il en couple ?

Le personnage est devenu un favori des fans, après avoir commencé comme une personnalité conflictuelle au sein du groupe d’amis. Au fil du temps, il a commencé à mieux s’entendre avec les membres du gang, en particulier Dustin Henderson, et dans le quatrième épisode, il a été l’un de ceux qui ont tenté d’arrêter Vecna ​​​​en retournant à l’envers avec Robin et Nancy. On s’attend à ce qu’il revienne à la cinquième et dernière saison, où nous connaîtrons également son sort.

+ Qui est le partenaire de Joe Keery

Joe Keery Il entretient actuellement une relation amoureuse avec Maïka Monroe, avec qui il est en couple depuis près de cinq ans. Selon C.Q.ils se sont rencontrés lors d’une soirée à Los Angeles en 2017 et cette même année ils ont travaillé ensemble sur le film Après toutdisponible sur HBO Max, avant de rendre public leur lien quelques mois après la première de la saison 2 de choses étranges. Où as-tu vu Maika ?

L’actrice a joué dans le film de 2018 Tau de Netflix, réalisé par Federico D’Alesandro. C’est un film dystopique sur Julia, qui a été kidnappée par un inventeur sadique qui l’utilise comme cobaye pour ses inventions, mais tente d’échapper à l’enfermement auquel elle est soumise et doit vaincre l’intelligence artificielle sophistiquée qui contrôle la maison. si vous voulez survivre. Dans la production, il a partagé un casting avec Gary Oldman, Ed Skrein et Fiston Barekentre autres.

A ce jour, c’est le seul ouvrage de Monroe dans un contenu original de la plate-forme et il pourrait y avoir une opportunité pour qu’il fasse partie de la dernière saison de choses étranges avec votre partenaire. En attendant, sachez qu’ils entretiennent une vie amoureuse privée et sur l’Instagram personnel de Maika vous ne trouverez pas facilement une photo d’eux ensemble, ajouté au fait que Joe Keery Il a abandonné la virtualité, bien qu’ils aient généralement des apparitions publiques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂