MODOK est l’un des personnages qui figureront dans la prochaine suite d’Ant-Man et a récemment fait son introduction dans une nouvelle bande-annonce. Qui est l’acteur derrière ?

Qui est l'acteur qui joue MODOK dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Ce sera le prochain film de l’univers cinématographique Marvel et lancera la phase 5 qui aura plusieurs sorties en 2023 et dans les années à venir. Dans la bande, nous verrons à nouveau le super-héros joué par Paul Rudd, mais les méchants Kang The Conqueror (Jonathan Majors) et MODOK Qui se cache derrière cet antagoniste ?

Synopsis officiel : « Dans le film, qui lance la phase 5 du MCU, les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Rejoints par les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve explorer le royaume quantique, interagir avec de nouvelles créatures étranges et se lancer dans une aventure qui les emmènera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient ».

+Qui est l’acteur qui joue MODOK dans Ant-Man 3

Une nouvelle bande-annonce complète est arrivée lundi soir où les fans ont eu leur premier aperçu MODOK action réelle. C’est une intelligence améliorée avec la capacité de créer toutes sortes d’armes qui sont devenues une tête géante avec de minuscules membres. A cette occasion, il sera interprété par Corey Stollqui faisait déjà partie de la première bande de l’homme fourmi Quoi Darren Cross/Yellowjacket.

Ce ne serait pas la première fois que mcu il utilise le même acteur pour deux personnages différents, mais il est vrai que son utilisation dans cette trilogie est frappante. Selon les rumeurs, le MODOK par Darren Cross, bien qu’il existe également des théories selon lesquelles être immergé dans le royaume quantique la fin de Yellowjacket en homme fourmi 1 cela aurait pu le faire amener là-bas et l’amener à devenir le nouveau méchant.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir en salles la prochaine fois 17 février 2023. Paul Rudd reprendra son rôle d’Ant-Man, tout comme lis de evengeline comme Hope van Dyne/Wasp. Le reste du casting principal est complété par : Jonathan Majors (Kang le Conquérant), Catherine Newton (Cassie Lang) Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) michel douglas (Hank Pym), Parc Randall (Jimmy Woo) et Bill Murray.

