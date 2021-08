Qui est l’acteur Marvel qui a joué Spider-Man avant son projet dans le MCU ?

Les débuts de Simu liu en tant que super-héros est venu bien avant sa première apparition dans le Univers cinématographique Marvel. L’acteur a applaudi les anniversaires des enfants déguisés en lui-même Homme araignée. La popularité de l’arachnide est reconnue dans le monde entier et tout le monde sait que ce personnage est le plus important de la marque.

Cependant, il y avait un détail qui n’a pas convaincu le bon Simu quand il s’est déguisé en Spidey: il ne pouvait pas montrer son visage. « En tant qu’homme asiatique, je ne pouvais jamais montrer mon visage. Ce n’est qu’en mettant le masque que je pouvais vendre au monde celui d’être un super-héros. Quand je l’ai enlevé, personne n’y croyait. J’en étais très conscient. » s’exprima l’interprète.

Simu Liu joue à Shang-Chi







L’arrivée de Simu liu au Univers cinématographique Marvel C’est une victoire pour la diversité et une démonstration, en ce sens, du travail qu’elle fait Kevin Feige et son équipe au sein de la marque. Shang-Chi et la légende des dix anneaux mettra en vedette un héros asiatique désireux de conquérir le public du monde entier.

Simu liu représentera Shang-chi, la création de Steve Englehart et Jim Starlin, avec beaucoup de liberté de création car il a l’avantage que le public ne connaît pas l’histoire de ce personnage. Cependant, le film racontera une histoire familière : celle de quelqu’un qui cache son identité.Shang-chi échappe au sombre destin que son père lui réserve !

Les stars de cinéma Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Tim Roth, Benedict Wong, Fala Chen et Florian Monteanu. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et sortira en septembre de cette année.