Qui est l’acteur le plus recherché de The Office sur Cameo

Le bureau fait partie des séries dont rêve toutes les plateformes de streaming. Aux États-Unis, il figurait parmi les plus regardés des Netflix depuis longtemps, et en Amérique latine, main dans la main avec Amazon Prime Vidéo, en a fait profiter beaucoup à nouveau et d’autres l’ont tous deux rencontré pour la première fois. La comédie qu’il a titrée Steve Carell C’est l’une des plus flattées par les critiques et les fans, au point qu’une de ses figures est devenue l’artiste la mieux payée d’une importante application.

Une salutation de Sean Astin coûte 175 €. (IMDb)



Ces derniers temps, grâce aux réseaux sociaux, les adeptes de certaines séries et films ont pu avoir un contact plus étroit avec leurs artistes préférés. Cependant, de la main de Camée cela a gagné un nouveau niveau. Le service dans lequel des personnages comme ceux de Brian Cox (Succession), Frankie Muniz (Malcolm au milieu) ou Sean Astin (Le Seigneur des Anneaux) propose des accueils personnalisés pour lesquels vous pouvez débourser en moyenne 150 €.

Le journaliste hollywoodien a rapporté que la star la mieux payée de toute l’application est l’une des figures centrales de Le bureau. Il s’agit de Brian Baumgartner, Kevin Malone dans la comédie de Greg Daniels, qui a dépassé le million de dollars récoltés via cette plateforme. L’artiste facture 195 € par message et est sur Camée depuis 2019. « Les gens voulaient se connecter. Ce n’est pas à propos de moi », mentionné Baumgartner par rapport à l’évasion que beaucoup cherchaient pendant la pandémie.







Steven Galanis, PDG de la plateforme, était chargé de dévoiler le record établi par Brian Baumgartner. « Je suis la personne qui unit deux personnes », a déclaré l’acteur à propos de ce que cela signifie pour lui de donner des salutations personnalisées aux fans. L’acteur a fait partie de près de 200 épisodes de Le bureau, entre 2005 et 2013.

Où vous pouvez voir Le Bureau

Actuellement, Le bureau fait partie du catalogue de Amazon Prime Vidéo en Amérique latine, où il n’a toujours pas de date de départ mais certains spéculent sur l’accord entre NBCUniversel et Amazone est fini. En Espagne, par exemple, la série atteindra Netflix le 23 octobre, et la même chose pourrait se produire dans cette région où il a déjà été confirmé que Seinfeld il sauta d’une plate-forme à l’autre.

Aux Etats Unis, Le bureau regarde à travers paon, service Diffusion de NBCUniversel, titulaire des droits sur cette production. Pour le moment, il n’y a pas de date d’arrivée pour cette plate-forme en Amérique latine, cela pourrait donc également rassurer les fans qu’ils continueront sûrement à la voir sur Vidéo principale encore un peu, et cela ne leur arrivera pas comme avec Amis, qui a dû faire le grand saut HBO Max une fois le débarquement de ce service confirmé, fin juin.