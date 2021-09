Comme le cinquième et dernier de Daniel Craig James Bond film sort dans les cinémas, les fans veulent savoir qui est l’acteur de James Bond le plus ancien.

Inspiré des romans de Ian Fleming, James Bond est sorti pour la première fois sur grand écran en 1962 avec Dr Non, avec Sir Sean Connery.

Mais qui a le plus joué à 007 ? C’est discutable.

Sept acteurs ont connu la gloire et la fortune du jour au lendemain après avoir assumé le rôle de 007.

Daniel Craig est considéré comme l’acteur le plus ancien de Bond, ayant joué le rôle pendant plus de 15 ans.

Craig a fait fortune grâce à son lien avec la franchise et est considéré comme l’un des acteurs les mieux payés au monde.

Daniel Craig a peut-être été Bond pendant la plus longue période de temps, mais en termes de nombre de films joués, Roger Moore est considéré comme ayant joué le plus James Bond.

Roger Moore a fait ses débuts dans Bond en 1975 avec Vivre et laisser mourir et a continué à jouer dans six autres films.