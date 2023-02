Qui est l’acteur chilien qui joue dans John Wick 4

in

En mars, vous pourrez voir la quatrième partie de l’une des sagas d’action les plus réussies de ces dernières années, avec Keanu Reeves comme protagoniste.

© IMDbJohn Wick.

Fin mars, john mèche et Keanu Reeves reviendra sur grand écran avec le quatrième volet de cette saga d’action populaire qui a surpris depuis sa première apparition en 2014. Le tueur à gages à la retraite, devenu vengeur après le meurtre de son chien puis fugitif persécuté par la guilde de ses anciens collègues reviendront après quatre ans d’absence.

Comme nous le savons bien, john mèche travaillera désormais en collaboration avec Le roi melon (Laurence Fishburne). Dans cette nouvelle production, le méchant sera interprété par Bill Skarsgård (Article, barbare)qui, comme cela arrive souvent avec les principaux antagonistes, ne fera pas le sale boulot mais le déléguera à quelqu’un d’autre.

C’est là qu’un spécialiste des arts martiaux nommé Marko Zarorqui donnera vie à Chidi. Né il y a 44 ans à Santiago et au Chili, cet artiste a été formé aux techniques de combat dès son plus jeune âge et a toujours rêvé de les appliquer dans l’industrie du spectacle. Il l’a d’abord fait au Mexique, puis il est retourné au Chili avec des productions telles que Le poing du condoret quand la quarantaine a semblé ruiner sa carrière, il est apparu Chad Stahelski.

Directeur de john mèche l’a convoqué personnellement et lui a présenté le scénario du quatrième film, qui Marko Zaror Il n’a pas fallu une seconde pour accepter. Le 24 mars, nous le verrons se battre main dans la main avec lui-même john mèche et montrant à quel point il se comporte bien dans le monde des arts martiaux.

+Les films de Marko Zaror avec Robert Rodríguez

En plus de faire partie de john mèche, Marko Zaror a un nom de poids dans son cursus : celui de robert rodriguez. Directeur de Machette l’a appelé à faire partie de Tués à la machetteoù il a donné vie à un soldat cloné par Voix technique qui s’est fait face Machette. En 2022, en revanche, on le verra dans « 100 ans : le film que vous ne verrez jamais »Quoi Rodríguez prévoit d’ouvrir en 2115.

