Qui est la voix de Sebastian Croft dans Hogwarts Legacy ?

Le jeu vidéo inspiré de l’univers de Harry Potter Il sera officiellement mis sur le marché ce vendredi.

© IMDbHéritage de Poudlard.

Il reste deux jours avant l’un des jeux vidéo les plus attendus au monde Images de Warner Bros.. Il s’agit de Héritage de Poudlardune production inspirée de Harry Potterqui sera développé par Jeux Warner Bros. et qui s’accompagne d’une polémique autour d’un de ses principaux acteurs.

Il s’agit de Sébastien Croftacteur qui joue Ben Espoir dans la série à succès Netflix, coup de coeur. L’acteur a été interrogé par plusieurs followers sur les réseaux sociaux après sa participation à Héritage de Poudlard. Plusieurs de ses partisans lui ont reproché de faire partie d’une marchandise qui rapporte de l’argent aux JK Rowlingcritiqué pour sa position ouvertement transphobe, faisant partie d’une série qui milite pour les droits de la communauté LGBTQ+ et avec lui comme quelqu’un qui soutient la cause.

Qui doit jouer Sébastien Croft dans le jeu vidéo Jeux Warner Bros.? Rien de plus et rien de moins que le principal. Lors de la création du personnage, chaque joueur pourra décider s’il a une voix masculine ou féminine. Dans le cas du choix de la première option, toutes les interactions seront interprétées par l’étoile de coup de coeur.

+Ce que Sebastian Croft a dit à propos des critiques concernant son rôle dans Hogwarts Legacy

Après les répercussions qu’il a dû subir, Sébastien Croft Il a réagi sur les réseaux sociaux pour tenter de clarifier la situation. « J’ai été embauché pour ce projet il y a plus de 3 ans, quand Harry Potter C’était juste le monde magique avec lequel j’ai grandi »a assuré l’acteur coup de coeur.

Puis il remarqua : « C’était bien avant que je connaisse les positions de JK Rowling. Je crois de tout mon cœur que les femmes trans sont des femmes et que les hommes trans sont des hommes. ». Ceci était accompagné d’un autre post dans lequel il disait : « J’en sais beaucoup plus maintenant qu’il y a trois ans, et j’ai hâte d’en apprendre beaucoup plus au cours des trois prochaines années. Qui que j’ai blessé avec cette publicité, je suis vraiment désolé. Il n’y a pas de LGBT sans le T ».

