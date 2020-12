Qui est la star de ‘Bridgerton’ Jonathan Bailey?

Netflix a récemment annoncé une liste de nouvelles émissions chaudes qui devraient arriver sur la plate-forme de streaming au cours des prochaines semaines. L’un des derniers spectacles annoncés est Bridgerton, un drame d’époque qui fait déjà un gros buzz en ligne.

Avec un casting de stars (dont l’emblématique Julie Andrews dans un rôle de voix off) Bridgerton ne manquera pas de ravir les fans qui aiment les émissions qui présentent des potins juteux, des enchevêtrements romantiques et tous les attributs du Londres du 19e siècle. Dans l’un des rôles principaux est Jonathan Bailey, un jeune interprète qui a de l’expérience dans presque tous les médiums, de la scène au film.

Londres, ANGLETERRE – 06 FÉVRIER: Jonathan Bailey assiste à la première mondiale de ‘The Mercy’ au Curzon Mayfair le 6 février 2018 à Londres, en Angleterre. (Photo par Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage)

Quand «Bridgerton» fera-t-il ses débuts sur Netflix?

Bridgerton est une série qui se prépare depuis longtemps. Il a été annoncé pour la première fois à l’été 2018 en tant que nouveau projet de Shonda Rhimes. La série est basée sur les romans populaires de Julia Quinn, mais alors que le concept semblait facile à traduire en film, il a fallu près de deux ans pour se préparer à la diffusion en continu. Bridgerton devrait arriver sur Netflix le 25 décembre 2020.

Avec Bridgerton étant la toute première série de Rhimes pour Netflix, le niveau d’intérêt pour la série est assez élevé. Combiné avec le public intégré de fans qui connaissent et aiment les romans, Bridgerton est lié à être une denrée chaude. Le spectacle présente une longue liste d’interprètes talentueux, Julie Andrews étant la plus connue.

Bien qu’Andrews n’apparaisse pas à l’écran, elle sera la narratrice de l’émission, Lady Whistledown.

De quoi parle «Bridgerton»?

Chers lecteurs, c’est avec le temps que vous vous familiariserez avec les membres de notre cher Ton. Je vous assure que chacun recevra une grande attention de cet auteur. pic.twitter.com/o9udADlxhx – Bridgerton (@bridgerton) 15 décembre 2020

Situé dans le monde opulent et compétitif de Londres au XIXe siècle, Bridgerton suit les exploits de la riche famille Bridgerton, ainsi que de leurs amis et associés. La société Regency London est tout sauf gentille, et les personnages finissent tous par souffrir de divers accidents alors qu’ils tracent leur voie vers une meilleure position sociale – et un véritable amour.

Andrews n’est pas la seule star à participer à Bridgerton. L’émission présente une longue liste d’interprètes talentueux, dont Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Joanna Bobin, Regé-Jean Page, Luke Newton et Claudia Jessie.

Beaucoup de ces acteurs sont devenus célèbres grâce à leur travail sur la BBC et seront présentés aux téléspectateurs aux États-Unis pour la première fois lorsque Bridgerton commence la diffusion sur Netflix. Jonathan Bailey joue également dans la série et, en tant qu’Anthony Bridgerton, Bailey ne manquera pas de faire sensation auprès des fans.

Comment Jonathan Bailey est-il devenu célèbre?

Bailey est né dans l’Oxfordshire en 1988. Il a fait ses débuts dans le théâtre, jouant dans des productions telles que Le roi Jean et Belle chose.

Bailey a finalement fait la transition vers une carrière à la télévision, agissant dans une grande variété d’émissions, y compris L’heure d’or, campus, médecins, et Le projet de loi. Il a été rapidement acclamé pour son travail dans la série Léonard, où il a dépeint le célèbre artiste Léonard de Vinci.

Son travail dans cette émission a conduit à un rôle de longue date dans la série populaire W1A, jouant le personnage principal Jack Patterson. Au cours des dernières années, Bailey a également joué dans certains films, tels que Five Children and It. Il est probablement mieux connu du public américain pour son travail dans la célèbre série policière britannique Broadchurch.

Dans Bridgerton, Bailey incarnera le chef de famille, Anthony Bridgerton. Parler à ET en ligne, Bailey a admis qu’il était ravi que la série fasse ses débuts: «C’est impertinent et torride. Nous répétons tout presque comme une cascade. Il ne fait aucun doute que les fans adoreront la dernière série de Shonda Rhimes et qu’ils seront ravis des potins et des secrets révélés dans la série.