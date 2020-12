Qui est la star de «Big Sky» Kylie Bunbury?

Grand ciel est l’une des nouvelles émissions les plus chaudes du réseau ABC, une série mettant en vedette Ryan Phillippe avec une foule d’autres artistes talentueux. Un drame de procédure policière avec une torsion, Grand ciel promet d’offrir beaucoup de visionnage passionnant dans les semaines à venir. L’une des stars de l’émission, Kylie Bunbury, a suscité un vif intérêt ces derniers jours, les téléspectateurs désireux de savoir tout ce qu’ils peuvent sur la jeune actrice.

Quand est née Kylie Bunbury?

Kylie Bunbury sur le tapis rouge | John Lamparski / Getty Images

Kylie Bunbury est née au Canada en 1989, comme le rapporte IMDb. Élevée par un père qui jouait au football professionnel et une mère qui a inculqué l’amour des arts à sa fille, Bunbury a connu une éducation multiculturelle.

La famille a passé du temps en Angleterre et au Portugal avant de finalement s’installer dans le Minnesota. Bunbury était une beauté frappante, même en tant que jeune femme, et à l’adolescence, elle a lancé une carrière de mannequin.

Finalement, Bunbury a tourné son attention vers le théâtre, après quelques années en tant que mannequin à succès, apparaissant dans des magazines et sur les podiums. Ses premiers concerts comprenaient de petits rôles dans des émissions de télévision telles que Jours de nos vies et Sous le dôme.

Bunbury est également apparu dans quelques films, notamment La baby-sitter et Bal de promo. Bien que la carrière de Bunbury progresse bien, ce n’est qu’en 2016 qu’elle a vraiment commencé à réussir à la télévision.

Pourquoi Kylie Bunbury est-elle la plus connue?

En 2016, Kylie Bunbury a été jeté dans la série télévisée Pas. L’émission a raconté l’histoire de Geneviève «Ginny» Baker, une jeune femme qui fait preuve d’une promesse exceptionnelle en tant que lanceuse et devient finalement la première femme de la Major League Baseball. Bunbury a joué le rôle principal de Ginny, travaillant aux côtés d’acteurs tels que Mark Consuelos et Meagan Holder.

Bien qu’il ait été acclamé par la critique et que de nombreux téléspectateurs ont adoré la vision unique du monde du sport professionnel, Pas a été annulé après une seule saison. Pourtant, Bunbury avait fait bonne impression et elle a été choisie pour l’émission de télévision Brave New World peu de temps après Pas est sorti de l’air.

À l’été 2020, Bunbury a commencé à apparaître dans Grand ciel, une nouvelle série sur ABC qui pourrait s’avérer être son rôle le plus emblématique à ce jour.

Un rôle clé dans «Big Sky»?

Grand ciel raconte l’histoire de deux sœurs, qui ont été enlevées par un chauffeur de camion dans le Montana, et la recherche effrénée pour les localiser. Kylie Bunbury incarne la détective privée Cassie Dewell, l’un des détectives chargés de retrouver les filles disparues.

Récemment, Bunbury s’est ouvert à la Nouvelles quotidiennes, parlant de son personnage et de ses relations avec Cassie: « Ce qui m’a attiré, c’est cette biraciale (de Cassie), et moi aussi, et elle grandit dans cette petite ville extrêmement blanche et conservatrice », a déclaré l’actrice.

«Je comprends vraiment ce que ça fait. Je comprends sa vulnérabilité, mais aussi la force qui en découle. »

Bunbury a également révélé certains de ce qui motive Cassie.

«Avec Cassie, vous trouvez beaucoup d’instinct. Elle dirige avec instinct et a plus d’une… pas nécessairement une disposition stoïque, mais elle est ancrée. Elle a vécu beaucoup de choses… et compte tenu de ce qu’elle a vécu, elle a développé certaines façons de se protéger.

En fin de compte, il semble que Grand ciel est un tout nouveau départ pour Bunbury, un spectacle où son talent naturel transparaît alors même qu’elle s’enfonce dans un personnage intrigant. Les téléspectateurs peuvent voir Bunbury dans Grand ciel, diffusant actuellement de nouveaux épisodes sur ABC.