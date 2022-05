Qui est la psychologue d’Amber Heard, le Dr Dawn Hughes ?

Le Dr Dawn Hughes est une psychologue clinicienne et médico-légale qui a récemment été impliquée dans le procès en diffamation de Johnny Depp et Amber Heard, employée par l’équipe juridique de Miss Heard.

Cependant, plus tôt dans la journée, un jour avant la fin du procès, un psychologue employé par l’équipe juridique de M. Depp a réprimandé les affirmations du Dr Dawn Hughes plus tôt dans le procès, déclarant que le SSPT est « le diagnostic le plus fréquemment simulé et revendiqué devant les tribunaux civils ». », selon Sky News.