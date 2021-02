Qui est la première femme de Travis Barker? Détails sur Melissa Kennedy

Après des semaines de rumeurs d’amour, Kourtney Kardashian et le batteur de Blink-182 Travis Barker ont finalement confirmé leur relation sur Instagram le 16 février.

Les deux A-listers ont posté la même photo d’eux-mêmes se tenant la main, et naturellement, les fans sont devenus fous que #Kravis était officiellement… officiel.

Et bien que les amateurs de culture pop des années 2000 se souviennent peut-être que Barker avait une émission de téléréalité MTV avec son ex-femme, Shanna Moakler, ils ne savent peut-être pas que Moakler était la deuxième épouse de Barker, et il s’est brièvement marié auparavant.

Qui est la première épouse de Travis Barker, Melissa Kennedy?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la première femme de Travis Barker, Melissa Kennedy.

C’est une auteure à succès.

Kennedy a écrit La révolution de l’innovation: découvrez le génie qui se cache en pleine vue, qui a été publié en 2017 et est un guide pour bâtir une entreprise prospère.

La description du livre se lit comme suit:

«Vous êtes un leader innovant enchevêtré dans la paperasserie des entreprises, confronté à une pression intense pour la croissance dans un contexte d’incertitude croissante. Posez votre drapeau blanc avec ce guide «à quoi s’attendre» pour diriger au 21e siècle. Il fournit des secrets de démarrage éprouvés d’un milliard de dollars, repensés pour permettre à l’entreprise de briser les embouteillages, d’arrêter les dysfonctionnements internes et de créer des INTRApreneurs capables d’innover rapidement dans le cadre de l’entreprise.

Le livre a 30 critiques sur Amazon, et les 30 critiques ont été accompagnées de notes 5 étoiles. Bravo!

Elle a les médias sociaux, mais elle n’y est pas trop active.

Kennedy n’est plus active sur Instagram depuis 2014, et bien qu’elle en ait 4000 abonnés sur Twitter, elle n’est plus active depuis 2019.

Selon son profil LinkedIn, Kennedy travaille actuellement chez Cisco et est «Senior Manager of Digital Creative and Innovation, Global Virtual Sales and Engineering».

On dirait également qu’elle réside dans la grande région de Denver.

Barker et Kennedy se sont mariés en 2001.

Les jeunes tourtereaux se sont attelés le 22 septembre 2001. Cependant, leur romance a été de courte durée, car le couple a divorcé moins d’un an plus tard, le 6 août 2002.

Kennedy est apparu dans un documentaire Blink-182.

Le documentaire Blink-182 délicieusement intitulé, Les chroniques de l’urètre, qui a été créée en 1999. Son crédit IMDb dans le film est «soi»; cependant, dans le documentaire de suivi qui a été créé en 2002, elle est crédité comme «l’épouse de Travis Barker».

C’est un Lion féroce.

Selon sa courte biographie sur IMDb, Kennedy est née le 27 juillet 1982, ce qui fait d’elle un Lion.

Elle a vécu une vie relativement discrète après sa séparation avec Barker.

Après avoir rompu avec Barker en 2002, Kennedy s’est apparemment concentrée sur sa carrière et sa vie professionnelle plutôt que de s’attarder sur le passé, comme le racontent ses incroyables réalisations.

