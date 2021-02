Qui est la petite amie secrète de Regé-Jean Page, idiot et star de Bridgerton

«Bridgerton» fait sensation dans le monde entier, devenant la plus grande série de l’histoire du service de streaming Netflix, mais il a également transmis son succès aux acteurs. C’est ce qui s’est passé dans le cas du protagoniste, Page Regé-Jean, interprète du duc de Hastings, qui catapulté sa carrière, ainsi que le nombre de ses followers sur Instagram, passant d’avoir 70 mille à 4,9 millions.

Dès le premier moment où il a été lié à son partenaire, Phoebe Dynevor, car à l’écran, ils ont transmis une excellente connexion qui a généré de nombreuses rumeurs à leur sujet, mais ils ont dit: « Je pense que tout ce que vous devez savoir est devant la caméra et que toutes les étincelles qui sont sorties viennent du beau scénario qu’ils nous ont donné. ». Ils étaient tous les deux très discrets, mais l’acteur a été surpris avec sa petite amie secrète.

Certains fans ont pris cela comme une mauvaise nouvelle, car ils ont aimé un couple entre Page et Dynevor, mais pendant quelques jours, nous avons rencontré sa duchesse. Elle est Emily Brown, ongle Écrivain de 30 ans qui travaille avec de grandes entreprises mondiales telles que Nike, Converse et Uber. Elle est une fan de sport et joue au football sur le FBB Warrior, une équipe du Sud-Ouest Londres. Le moyen Le courrier du dimanche en a publié les premières photos. Regarde-les!

Selon les rapports officiels, ils ont déjà une coexistence dans une maison qu’ils ont achetée ensemble à Londres il y a un an, alors que «Bridgerton» il était au milieu de sa production. Les images publiées datent du moment où ils se sont dit au revoir, puisque l’interprète de Simon Basset se rendait à une voiture en route pour l’aéroport pour prendre un avion pour New York., où vous poursuivrez vos projets.

La vérité c’est que Page Regé-Jean il a été vu accompagné à divers événements avec Antonia Thomasmais il n’a jamais été confirmé s’ils sortaient ensemble à un moment donné ou simplement des amis. Maintenant, nous savons que depuis plus d’un an, il est avec Emily Brown et bientôt il fera partie du film de ‘Donjons et dragons’, avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith.