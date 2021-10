Qui est la petite amie de Timothée Chalamet ?

VJSDIUD Timothee Chalamet Ajouter une tasse à café avec tasse de température est une tasse à changement de couleur épaisse dans le ciel comme cadeau pour petit ami pour un café

Céramique (décoloration sensible à la chaleur) Convient pour les cafés, les bureaux, les maisons, etc. Il est facile à utiliser, facile à ranger et facile à utiliser. La tasse est épaisse, simple et généreuse, saine et sans goût. Le goût est délicat et doux, ce qui rend votre goût plus mémorable. Le design unique en forme d'oreille peut être facilement tenu dans la main. Le poids de la tasse en céramique est modéré et durable. Cela apportera une vie plus saine à vous et à votre famille. Description du design Impression recto-verso La tasse froide est noire, elle devient blanche après avoir versé le liquide chaud, l'image imprimée apparaît et elle redevient noire lorsque la température baisse. Il n'est pas permis de gratter ou d'essuyer l'image de surface du corps de la tasse avec des objets durs, sinon l'image du corps de la tasse tombera.