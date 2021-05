Qui est la petite amie de Tanner Buchanan? La réaction de Lizze Broadway à s’embrasser avec Addison Rae

Après le baiser d’Addison Rae et de Tanner Buchanan sur scène aux MTV Movie & TV Awards 2021, de nombreuses personnes – y compris leurs ex et d’autres proches – ont eu des réponses intéressantes sur les réseaux sociaux.

Rae, 20 ans, et Buchanan, 22 ans, devraient jouer l’un en face de l’autre dans le remake de «She’s All That», «Il est tout cela».

Et après les avoir regardés se serrer les lèvres à la télévision en direct, beaucoup auront hâte de voir la chimie à l’écran.

Le couple présentait le prix du meilleur baiser, qui est allé à la star de «Outer Banks» et au couple réel, Chase Stokes et Madelyn Cline.

Ces deux-là ont ensuite partagé un baiser, mais pas avant que Rae et Buchanan aient déjà volé la vedette, échangeant un baiser.

Qui est la petite amie de Tanner Buchanan, Lizze Broadway?

La star de «Cobra Kai» semble garder sa relation relativement privée sur les réseaux sociaux (peut-être pour qu’il puisse embrasser des co-stars sans trop d’agitation).

Mais il reste encore beaucoup à savoir sur la petite amie de l’acteur de Buchanan et sur la façon dont elle a réagi à son baiser avec Addison Rae.

La petite amie de Tanner Buchanan, Lizze Broadway, est une actrice.

À la hauteur de son nom de famille, Broadway, 23 ans, est une artiste à part entière. Elle est apparue dans plusieurs petits rôles dans «Shameless», «The Rookie» et «Here And Now».

L’année dernière, elle est apparue dans «American Pie Presents: Girls ‘Rules», un spin-off de la franchise «American Pie», dans laquelle elle a joué le cousin de Steve Stifler.

Elle apparaîtra bientôt comme un personnage nommé Emma dans le spin-off encore sans titre de « The Boys » sur Amazon.

L’anniversaire de l’actrice est le 16 février 1998 et elle est née et a grandi à Toledo, Ohio.

Elle a également travaillé comme mannequin et a remporté une fois le concours international de mannequins et de talents.

Broadway semble avoir soutenu l’apparition de Buchanan aux MTV Awards.

Contrairement à Hall, Broadway ne semble pas trop inquiet de voir Rae et Buchanan s’embrasser.

Elle a partagé une image de Buchanan sur le tapis rouge avant la cérémonie de remise des prix dans ses histoires Instagram, avec la légende «Apportez-moi du pop-corn».

Photo: Lizze Broadway sur Instagram

Broadway n’a pas commenté le baiser après qu’il se soit produit, mais certains utilisateurs de médias sociaux ont inondé ses commentaires Instagram de messages de soutien après l’émission.

D’autres ont souligné à juste titre que Broadway et Buchanan sont des acteurs et ont probablement une compréhension mutuelle du fait de devoir embrasser d’autres personnes au nom du show business!

Buchanan et Broadway sont ensemble depuis plus de trois ans.

Buchanan et Broadway ont tendance à réserver leurs médias sociaux à des fins professionnelles et n’ont pas partagé beaucoup de messages d’eux-mêmes ensemble.

Nous avons un aperçu de leur relation via leurs comptes Instagram.

Buchanan a partagé une photo de pétales de rose éparpillés dans un couloir en 2018.

Il a sous-titré l’image: «Ce que vous faites lorsque la personne que vous aimez vient rendre visite», marquant Broadway.

Le couple avait vraisemblablement commencé à sortir ensemble juste avant cela.

Broadway et Buchanan ont une chaîne YouTube partagée.

Le couple a rendu leur relation plus publique en 2019 lorsqu’ils ont lancé leur chaîne YouTube commune, «Lizze & Tanner».

Leur page à propos indique: « Nous ne savons pas ce que nous faisons, mais suivez notre voyage au fur et à mesure que nous le découvrons. X »

Le couple n’a qu’une seule vidéo ensemble, un vlog documentant leur passage au Comic-Con de San Diego 2019 où Buchanan faisait la promo pour «Cobra Kai».

Comment l’ex-petit ami d’Addison Rae, Bryce Hall, a-t-il réagi au baiser?

Certains fans se sont demandé comment l’ex-petit ami d’Addison Rae, Bryce Hall, se sentirait après le spectacle torride, mais la petite amie de Buchanan, Lizze Broadway, est la petite amie de Buchanan, Lizze Broadway.

Le camarade TikTok star de Rae et ancien petit ami, Bryce Hall a tweeté, « craint, mais passe à autre chose », peu de temps après la diffusion de l’émission.

Lizze Broadway était un peu coyer avec sa réaction, et les deux semblent toujours être heureux ensemble, alors …

Peut-être que Hall devrait prendre des notes!

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.