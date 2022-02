Qui est la petite amie de Robert Pattinson en 2022 ?

Pattinson est déjà un acteur très apprécié, ayant joué dans des films à succès et des films indépendants, avec Le magazine Time le nommant auparavant comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde.

Bien que le couple de plus de trois ans préfère garder les choses privées, Pattinson a récemment admis qu’après que Waterhouse ait regardé son film le plus récent, elle se sentait « super sexy ».

« Et juste en voyant que cela captait son attention tout le temps, puis elle a tenu ma main et l’a touchée [to her face] et je pouvais sentir une petite larme. Et j’étais comme, ‘Pas question!’