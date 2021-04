Ricky Gervais a commencé sa carrière dans le divertissement au début des années 1980 après des études à l’University College London. Il faisait partie du groupe pop Seona Dancing, qui a remporté un contrat d’enregistrement mais n’a pas réussi à remporter un succès majeur dans son Angleterre natale.

Gervais a finalement trouvé son chemin dans la radio en tant qu’animateur sur la station alternative Xfm, où il a rencontré Stephen Merchant, avec qui il a ensuite co-créé « The Office ». Mais « The Office » n’est que l’un des moments forts de la carrière de Gervais, car il a également créé ou co-créé d’autres émissions de télévision notables telles que « Extras », « The Ricky Gervais Show », « Life’s Too Short », « An Idiot Abroad , « » After Life « et » Derek « .

Ces jours-ci, Ricky Gervais a une carrière aux multiples facettes, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est un podcasteur, un stand-up comique en tournée et un activiste politique au-delà de son travail prolifique dans le cinéma et la télévision. Il a également acquis une grande notoriété en tant qu’hôte à cinq reprises de la télédiffusion des Golden Globes, y compris la 77e cérémonie des Golden Globes en 2020.

Fait intéressant, Gervais a le même partenaire depuis des décennies.

Qui est la petite amie de Ricky Gervais, Jane Fallon?

Voici quelques-unes des choses que vous devez savoir sur Mme Fallon, qui est elle-même une figure très respectée dans le monde du divertissement.

Jane Fallon est née à Harrow, Middlesex, Angleterre en décembre 1960. Elle a de nombreux crédits en tant que productrice de télévision et auteur et une valeur nette estimée à 1,75 million de dollars.

Elle est productrice.

À la télévision, elle a produit des dizaines d’épisodes de «EastEnders» et «This Life and Teachers».

Jane Fallon est un auteur.

En tant qu’auteur, Fallon est l’auteur de 10 Top 10 des meilleures ventes du Sunday Times, dont «Getting Rid Of Matthew», «Got You Back», «Foursome», «The Ugly Sister», «Skeletons», «Strictly Between Us», « My Sweet Revenge »,« Faux amis »et« Dis-moi un secret ».

« Foursome » a été nominé pour le Melissa Nathan Award for Romantic Comedy Fiction en 2011, et en 2018, « Faking Friends » a été nominé dans la catégorie fiction populaire des National Book Awards.

Récemment, Fallon a fait la promotion de son nouveau livre intitulé « Worst. Idea. Ever ». sur Instagram et sur Twitter. Le livre devrait sortir le 29 avril 2021.

Fallon et Gervais sont ensemble depuis longtemps.

Gervais et Fallon se sont rencontrés pendant leurs études à l’University College London susmentionné. Leur relation remonterait à 1982, alors qu’ils vivaient ensemble depuis 1984.

Le couple a d’abord eu des difficultés avec leur carrière et a vécu dans un appartement à Kings Cross alors qu’il était connu pour ses crimes de rue, ses souteneurs, ses vice-filles et ses trafiquants de drogue à l’époque.

«Nous avons traversé de bonnes années où nous n’avions absolument pas d’argent, et j’en ai déjà parlé – le bordel où nous vivions à Kings Cross – j’ai toujours su que j’avais un plan pour bâtir une carrière et je pense qu’une fois vous faire que cela signifie beaucoup plus parce que vous avez travaillé pour tout cela », a expliqué Fallon dans une interview avec le panel des Britains Loose Women.

Fallon et Gervais ne sont pas mariés.

En couple depuis près de 40 ans, Gervais et Fallon ne sont pas mariés et n’ont pas d’enfants. Cependant, ils partagent un chat nommé Ollie, tel que leur a été donné par l’animateur de talk-show britannique Jonathan Ross à l’antenne.

La raison pour laquelle Fallon et Gervais ne se sont jamais mariés, c’est qu’ils ne croient pas tous les deux en Dieu. Ils ont expliqué dans le Sunday Times britannique, « il est inutile que nous ayons une véritable cérémonie devant les yeux de Dieu parce qu’il n’y a pas de Dieu ».

La décision de Fallon de ne pas avoir d’enfants ne vient pas du fait de ne pas aimer les enfants.

Il peut être controversé parmi les amis et la famille de leur dire que vous avez décidé de ne pas avoir d’enfants. Surtout lorsque vous êtes avec le même partenaire depuis longtemps et que vous êtes apparemment en bonne santé.

Pour Fallon, elle a expliqué dans une interview de 2016 qu’elle n’avait «jamais regretté de ne pas avoir d’enfants» et que «même enfant», elle «avait du mal à s’imaginer être maman». Plutôt que d’être une décision orientée vers la carrière, il s’agissait de préférences personnelles: « Je ne voulais pas avoir d’enfants parce que cela ne me ressemblait tout simplement pas. Être mère n’était pas ce que j’étais censé être. . «

Dans la même interview de 2016, elle a noté que Gervais ressentait la même chose qu’elle: « Heureusement, mon partenaire, Ricky, ressentait la même chose – non pas que je ferais une mère terrible, ou s’il pensait qu’il gardait cela pour lui-même. Nous étions satisfaits de notre décision et nous le sommes toujours. «

Fallon assiste aux événements avec Gervais.

Tous les partenaires de célébrités ne marchent pas sur des tapis rouges ou n’assistent pas à des événements de grande envergure, en particulier lorsque ces célébrités sont connues pour lancer des insultes à leurs pairs. Fallon et Gervais, cependant, sont souvent vus ensemble lors d’événements de l’industrie. En fait, elle a été photographiée aux côtés de Gervais lors de nombreux événements au fil des ans.

Fallon n’est pas timide, car elle insiste souvent pour soutenir son écriture. Mais elle est interrogée de temps en temps sur les blagues de Gervais sur les Golden Globe.

Fallon n’habite pas à Los Angeles.

En tant que vétéran des mondes télévisuels et littéraires, en plus des exigences d’avoir un écrivain prolifique et créateur d’un partenaire, Jane Fallon devrait apparaître de temps en temps à Los Angeles. Mais elle ne fait pas partie des Londoniens qui aspire à une vie à plein temps à Los Angeles

Selon une interview de 2018, elle préfère «entrer et sortir» de la vie à Los Angeles. Elle a en outre précisé qu’elle «ne voudrait jamais vivre dans un endroit où il n’y a pas vraiment de temps» et elle est «chanceuse que je puisse m’en éloigner [lifestyle]. »

Fallon est actif sur les réseaux sociaux.

Fallon a des comptes actifs sur Twitter, Instagram et Facebook. Son compte Twitter compte actuellement plus de 95 000 abonnés et est utilisé quotidiennement pour tweeter et / ou re-tweeter des messages.

Le 5 janvier 2020, date des 77e Golden Globes, le compte Twitter de Fallon comprenait plusieurs messages liés à sa présence à l’événement. À son tour, il est clair que Fallon soutient fortement Gervais et son organisation continue des Golden Globes.

Fallon est un grand amoureux des animaux.

Rien qu’en regardant Instagram ou Twitter de Fallon, il s’agit presque entièrement de son chat ou de la publication d’autres chats qu’elle voit à l’extérieur de sa maison ou de tous les autres animaux qu’elle aperçoit.

Récemment, elle a partagé des photos de renards dans son jardin, qu’elle a nommés Brad, Mangylina et Minnie. Quelqu’un a créé un mème avec un Fallon photoshoppé sur le visage de la princesse Disney Snow Whites, car elle aime tellement les animaux. Jane a répondu en disant: « C’est ma vie de rêve ici. »

Le vieux chat de Fallon, Ollie, est décédé au début de la pandémie en mars 2020. Heureusement, elle a pu combler le vide laissé par Ollie avec un nouveau chat d’accueil auquel elle ne pouvait pas renoncer et l’a nommée Pickles. Les deux chats ont leurs propres comptes Twitter: Ollie était @Myleftfang avec 61,5 mille adeptes et Pickles est @PickliciousF avec 47,3 mille adeptes.

Jane dépose également souvent sur Twitter différents tweets de charité pour les animaux ou différentes organisations animales collectant des fonds. Récemment, elle et Gervais ont aidé Paws 2 Rescue Royaume-Uni dans leur « Marche pour bâtir un avenir plus sûr! » Collecte de fonds pour une course de 20 km pour construire un nouveau sanctuaire pour animaux en Roumanie.

Darren Paltrowitz est un écrivain, éditeur et auteur basé à New York. Il est également l’hôte du podcast Paltrocast With Darren Paltrowitz, coproduit avec PureGrainAudio.com.