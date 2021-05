Qui est la petite amie de KJ Apa, Clara Berry? Détails de la grossesse

KJ Apa va être KJ Papa!

La star de « Riverdale », 23 ans, a annoncé sur Instagram que lui et sa petite amie mannequin Clara Berry, 27 ans, attendaient leur premier enfant.

Qui est Clara Berry, la petite amie enceinte de KJ Apa (et donc baby-mama-to-be)?

Clara Berry est surtout connue pour sa carrière de mannequin française.

Berry, un mannequin, est originaire de France.

Selon sa biographie Instagram, elle est représentée par différentes agences à travers la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui signifie qu’elle est prête à travailler à l’international – ce qui pourrait présenter un défi pour elle et Apa, car il est généralement à Vancouver, filmant Riverdale.

Et Berry est aussi chanteur.

Son compte Instagram est lié à la vidéo d’une chanson qu’elle a interprétée en 2017 avec un groupe appelé Insomni Club, montrant qu’elle est également une chanteuse avec un talent musical sérieux.

Berry est déjà une maman fière – pour son adorable chien, Nenem La Vrai.

La majeure partie de l’Instagram de Berry est composée de photos de mannequins et de photos de voyage, mais elle publie également une tonne de photos mignonnes de son chien Nenem La Vrai (qui a sa propre Insta, bien sûr) ainsi que des chiens d’amis.

En fait, la co-star de « Riverdale » d’Apa, Camila Mendes, a commenté l’annonce de grossesse du couple en disant: « Un autre Nenem en route » avec un emoji d’ange.

Apa a initialement révélé qu’il était en couple en 2019, bien qu’il n’ait pas partagé beaucoup de détails.

Dans une interview de décembre 2019 où il a répondu à des questions fréquemment recherchées sur Google à son sujet, il a déclaré qu’il était «très amoureux en ce moment».

Mais à l’époque, il n’a pas dit avec qui.

Les deux sont devenus publics lorsqu’il a partagé des photos nues de Berry pendant que les deux étaient en vacances.

Avec la légende «il n’y a nulle part ailleurs», Apa a partagé de superbes photos de la beauté dans un endroit non divulgué en août 2020, déclarant officiellement leur amour.

Apa et Berry ont annoncé sa grossesse dans une série de ses publications sur Instagram.

Le couple a partagé plusieurs adorables coups de pied, dont l’un des deux assis sur un canapé, auquel Apa a ajouté une réponse en disant simplement: « elle est enceinte entre les deux ».

Et Berry a posté sa propre série de maternité mettant en vedette le mannequin français chignon croissant au four.

Les deux sont clairement tout à fait frappés, et le deviendront certainement encore plus maintenant qu’ils seront un groupe de trois.

Il a déjà été rapporté qu’Apa sortait avec Britt Robertson.

Bien qu’il n’ait jamais confirmé la relation, Apa serait sorti avec Britt Robertson, sa co-vedette dans le film «I Still Believe».

À l’époque, il a été rapporté qu’ils avaient été vus se tenant la main et se serrant dans leurs bras au Comic-Con à San Diego, mais tout ce qui a pu exister entre eux ne l’est évidemment plus.

Étant donné qu’Apa est si privé de ses relations, il n’est pas étonnant qu’il n’ait jamais parlé de celle-ci (ou de la rupture qui a suivi).

