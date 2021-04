Jarad Anthony Higgins, connu professionnellement sous le nom de Juice Wrld, était un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain de Chicago, dans l’Illinois. Sa chanson « Lucid Dreams » a été jouée sur la plateforme de streaming musical Spotify plus d’un milliard de fois et a culminé au numéro deux du Billboard Hot 100.

Tragiquement, Juice Wrld est décédé à 21 ans à l’aéroport de Chicago Midway le 8 décembre 2019 en raison d’une surdose accidentelle.

«La dépendance ne connaît pas de frontières et son impact va bien au-delà de la personne qui la combat. Jarad était un fils, un frère, un petit-fils, un ami et bien plus encore pour tant de gens qui voulaient plus que tout le voir vaincre la dépendance « , a déclaré sa mère Carmella Wallace. » Nous espérons que les conversations qu’il a entamées dans sa musique et son héritage le feront. aider les autres à gagner leurs batailles car c’est ce qu’il voulait plus que tout.

Il a quitté ce monde trop tôt, mais sa musique vivra sans lui. Surtout si la petite amie de Juice Wrld, Ally Lottie, a quelque chose à voir avec ça.

Qui est la petite amie de Juice Wrld, Ally Lotti?

Ally Lotti était la petite amie de Juice Wrld au moment de son décès, et il va sans dire qu’elle a pris sa mort extrêmement dur.

1. Ally Lotti est une star d’Instagram.

Lottie est une star américaine d’Instagram, une influenceuse de mode et un mannequin. Elle était et est toujours connue comme la petite amie du regretté rappeur Juice WRLD.

La star de l’internet compte 1,7 million d’abonnés sur Instagram à ce jour.

2. Ally Lotti a eu une bonne influence.

Elle avait en fait une bonne influence sur Juice Wrld – c’est apparemment à cause de son influence que Juice Wrld s’est engagé à obtenir de l’aide pour sa dépendance et a promis de se nettoyer.

Et même si c’était une promesse qui s’est avérée finalement impossible à tenir, c’est celle qui montre qu’il avait les meilleures intentions pour elle et leur avenir ensemble.

3. Lotti a joué un rôle moteur dans la sortie de l’album de son défunt petit ami.

Elle s’est assurée de tenir les fans informés à ce sujet. Elle est allée sur Instagram en direct en disant: « J’ai besoin exactement de ce que Jarad voulait faire sortir en ce moment. Rappelez-vous, nous parlions de The Outsiders, de tout ça. Cet album réel … personne n’est prêt pour ça. Je suis pas prêt pour cela. Et je vous promets que vous n’êtes pas prêt pour cela. «

Depuis la mort de Juice Wrld, elle partage des vidéos plus personnelles sur son live, où elle partage des souvenirs de Juice Wrld.

Dans l’un, elle dit: « Je sais que J est avec moi. Je suis tellement reconnaissante. Je sais qu’il est toujours avec moi, mais quand il me montre des signes, cela me donne vraiment la motivation. Je suis tellement bénie et reconnaissante pour ce droit. maintenant. Tellement béni. «

Elle continue: « Je veux juste nos souvenirs, je veux notre histoire. Je veux juste notre musique et la musique qu’il a faite pour moi. Qu’il veut que vous entendiez. Et c’est ce dans quoi je me mets. Pas pour rien. autre. Je ne tire rien de ça, juste pour que vous le sachiez, et je ne veux rien de ça … Littéralement, c’est tout. »

4. Lotti est devenu officiel Instagram avec Juice Wrld en 2018.

De nos jours, les gens jugent une relation en fonction du moment où un ou plusieurs des partenaires de l’équation deviennent «Instagram officiel». Lotti est devenu «officiel Instagram» avec lui en novembre 2018.

L’influenceur autoproclamé, qui compte désormais plus d’un million de followers, est allé « Instagram officiel » avec lui en publiant une vidéo des deux ensemble. Comment les deux étoiles se sont rencontrées est inconnue.

5. Lotti ne s’entend pas avec l’ex de Juice WRLD.

Avant d’être avec Lotti, il entretenait une relation très publique et très sérieuse avec un musicien connu sous le nom de Starfire. Il a même écrit une chanson intitulée « Love You Always (Starfire) » juste pour elle.

Malheureusement, ils se sont séparés et Starfire a parlé de leur relation et de la rupture qui a suivi. Quand elle l’a fait, Lotti a répondu en l’appelant « fille stupide. « (Pour sa part, Juice Wrld a un jour prétendu que Starfire »traité [him] aime***. « )

6. Lotti prend peut-être du temps pour elle-même.

La perte d’un être cher est difficile pour n’importe qui, mais c’est toujours difficile pour «l’amour de votre vie». Tel est le cas avec Lotti.

Comme l’a dit un YouTuber populaire dans une vidéo maintenant supprimée, elle souffre manifestement d’une douleur intense et elle mérite de prendre tout le temps du monde dont elle a besoin pour pleurer cette perte.

7. Une semaine après son décès, Lotti a rendu hommage à Juice Wrld.

Le 15 décembre 2019, Lotti a fait une apparition au Rolling Loud Festival à Los Angeles et est montée sur scène, où elle a partagé un message déchirant sur Juice Wrld.

«Je voulais juste venir ici et faire savoir à tout le monde que Jarad aimait chaque personne qu’il aidait sur cette terre. Il a littéralement aimé chacun de vous les gars. Il n’y a pas un moment où il m’avait montré un amour différent de celui qu’il ressentait pour vous. Il veut que tout le monde sache que vous devez prendre toute chose négative ou négative dans votre vie, il vous le dirait chaque fois qu’il vous voyait et changerait cela en une situation positive », a-t-elle déclaré à la foule.

Lotti s’est adressé au rappeur par son vrai nom – Jarad Higgins – dans son discours sincère.

8. Le deuxième single posthume du rappeur met en vedette Lottie.

La vidéo de la chanson du regretté rappeur est sortie sur YouTube en mai 2020. Dans « Tell Me U Luv Me », Juice Wrld a fait équipe avec Trippie Redd au chant, tandis que le clip vidéo présente des images du regretté rappeur et Lotti.

Dans diverses parties de la vidéo, Lotti est vu en train de faire une synchronisation avec les paroles de Juice Wrld.

La chanson est la deuxième sortie après la mort du rappeur. Le premier, « Righteous », a fait ses débuts dans le Top 100 des chansons de Rolling Stone au numéro trois.

« Legends Never Die », la sortie d’album posthume du regretté rappeur Juice WRLD en juillet 2020, est la sortie d’album posthume la plus réussie des deux dernières décennies aux États-Unis.

L’album a acquis 422,63 millions de flux à la demande, le quatrième montant le plus élevé jamais gagné par un album au cours de sa première semaine.

9. Lotti s’est rendu sur Twitter à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Juice Wrld.

Elle dit que son chagrin ne s’est pas atténué même après un an depuis la mort de Juice Wrld.

En décembre 2020, Ally a réfléchi sur la perte du rappeur, née Jarad Higgins, partage sur Twitter, « à ce jour, je ne peux pas monter dans un avion ou entendre les sirènes – trop de déclenchement. » Elle a ensuite partagé sur son histoire Instagram qu’elle se souvenait de sa mort et de leur dernière conversation comme si «c’était hier».

«Si ce n’était pas pour ton amour, je ne serais même pas arrivé aussi loin», continua-t-elle. « Je sais que tu es là avec moi sans fin … pas une seconde ne passe, je ne souhaite pas au moins une seconde de plus avec toi (sic) »

10. Lotti aurait subi plusieurs fausses couches.

Ally a dit à People qu’elle avait subi de multiples pertes de grossesse avant et après la mort de Juice Wrld et que c’était l’un des nombreux «secrets que j’ai traités seul».

Elle a écrit dans un tweet supprimé depuis: « C’est tout ce qu’il voulait. Nous avons beaucoup travaillé et il a fallu du temps pour [sic] sur mon corps, j’étais toujours malade. Trois fausses couches et après qu’il soit décédé une de plus à cause du stress … l’une des premières personnes à m’appeler après son décès a été mon OB / GYN. «

11. Ally Lotti a une valeur nette importante.

Ally Lotti à partir de 2021 a une valeur nette de 700000 €.

