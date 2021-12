Ally Lotti, la petite amie du regretté rappeur Juice WRLD, s’est assis pour une interview officielle sur sa mort dans le cadre d’un nouveau documentaire de HBO, « Juice WRLD: Into The Abyss ».

Depuis sa mort prématurée le 8 décembre 2019, Lotti a exprimé son chagrin et son chagrin, révélant des lettres que le rappeur lui avait envoyées avant sa mort et révélant des détails sur son overdose de drogue.

Dans sa brève interview à l’écran, Lotti est visiblement toujours aux prises avec le chagrin de la mort de son petit ami.

Aimée des fans de l’interprète de « Lucid Dreams », Lotti joue un rôle essentiel dans la préservation de l’héritage de Juice WRLD.

Qui est la petite amie de Juice WRLD, Ally Lotti ?

Ally Lotti est un mannequin populaire, une star des réseaux sociaux et une influenceuse sur Instagram avec plus de 1,7 million de followers.

Son audience a explosé lorsqu’elle a commencé à sortir avec le rappeur, dont le vrai nom est Jarad Anthony Higgins.

Ally Lotti est originaire du New Jersey.

Lotti a grandi dans le New Jersey avant de déménager en Alabama à l’adolescence. Elle est née le 28 mai 1993. Elle est métisse, elle a un père noir et sa mère est portoricaine.

Lotti a 28 ans. Elle vivait à Memphis lorsqu’elle a rencontré Juice WRLD pour la première fois.

Ally Lotti et Juice WRLD ont commencé à sortir ensemble en 2018.

Le couple a commencé à sortir ensemble lorsque Lotti a envoyé un message à Juice WRLD sur Instagram un an avant sa mort.

« Bonne musique », se souvient Juice lors d’une interview en 2019. « Continue comme ça, gamin. »

Le couple a immédiatement sympathisé après leur rencontre, ne passant que quatre jours ensemble avant que Lotti ne range ses affaires et ne déménage à Los Angeles pour être avec le rappeur.

Ils ont rendu leur relation publique en novembre 2018.

Ally Lotti est resté avec Juice WRLD à cause de sa toxicomanie.

Le rappeur avait parlé de la toxicomanie avant sa mort, remerciant même Lotti de l’avoir soutenu.

Ally Lotti était présent à la mort de Juice WRLD.

Juice WRLD serait décédé d’une overdose accidentelle de drogue à l’aéroport de Chicago Midway.

Lotti, qui était présent au moment de sa mort, se souvient avoir vu le rappeur convulser alors qu’eux et d’autres étaient détenus par la police, soupçonnés d’être en possession de contrebande après l’atterrissage de leur jet privé à l’aéroport.

« J’ai couru en criant et en essayant de l’aider et personne n’a aidé », a-t-elle déclaré dans un live Instagram plus tôt cette année.

Elle a dit qu’une personne a administré du narcan alors que l’entourage de Juice WRLD était menotté.

Ally Lotti dit qu’elle a fait une fausse couche après la mort de Juice WRLD.

Un an après son décès, Lotti a partagé une série de tweets maintenant supprimés dans lesquels elle affirmait avoir fait plusieurs fausses couches alors qu’elle sortait avec le rappeur Juice WRLD.

« C’est tout ce qu’il voulait », a-t-elle déclaré dans un tweet supprimé depuis. « Nous avons beaucoup travaillé et il a fallu un tol [sic] sur mon corps j’étais toujours malade. Trois fausses couches et une autre après son décès à cause du stress… l’une des premières personnes à m’appeler après son décès était mon obstétricien/gynécologue. »

Après sa mort, Ally Lotti a partagé les lettres que Juice WRLD lui a remises.

Elle a posté des images des notes d’amour avec une capture d’écran d’un texte qui lui a été envoyé par le rappeur.

« J’ai été cassé pendant si longtemps sans réparation. Tu m’as réparé définitivement. Je ne peux donc pas vous laisser hors de ma vue. Tu es mon parapluie quand il pleut, tu me gardes au sec de mes propres larmes et des larmes du monde », a-t-il écrit.

Où est Ally Lotti maintenant ?

Lotti reste très active sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram.

Il semble qu’elle soit célibataire et qu’elle ne sorte avec personne. Elle semble également toujours en deuil de son défunt petit ami et elle publie fréquemment des hommages en l’honneur de sa mémoire.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.