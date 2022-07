Qui est la petite amie de Jamie Campbell Bower ? Détails sur Jess Moloney et ses relations passées

La petite amie de l’acteur de « Stranger Things », Jamie Campbell Bower, est une femme chanceuse qui a conquis l’idole avant qu’il ne devienne le nouveau coup de cœur des fans pour les célébrités.

La star britannique de 33 ans est un nouvel ajout au casting de la série à succès Netflix, affrontant plusieurs personnages interconnectés dans la quatrième saison de la série, mais il a déjà fait les gros titres de sa vie amoureuse au fil des ans.

Grâce à son histoire romantique variée, les fans sont quelque peu confus quant à savoir avec qui Jamie Campbell Bower sort maintenant. Alors, allons-y.

Qui est la petite amie de Jamie Campbell Bower ?

Bower sort avec Jess Moloney, la femme qu’il a prise comme rendez-vous à la première de « Stranger Things 4 » en mai.

Kathy Hutchins / Shutterstock

Le couple a également été photographié en train de s’embrasser sur une plage de Malibu en juin. Les deux se fréquenteraient depuis un an et demi.

La petite amie de Bower, Jess Moloney, est une gestionnaire de talents.

Moloney est le fondateur d’Ice Studios, une agence de création, et de Jess Moloney MGMT, une agence artistique qui a travaillé avec Machine Gun Kelly et Liam Payne.

Avant de sortir avec Moloney, Bower était la moitié de plusieurs autres relations de haut niveau.

Jamie Campbell Bower était fiancé à Bonnie Wright en 2011.

Agence photo Featureflash / Shutterstock

Bower est sorti avec Wright, qui a joué Ginny Weasley dans la franchise Harry Potter.

Le couple a commencé à se fréquenter alors qu’ils regardaient tous les deux dans « Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1 », confirmant leur relation en 2010.

Le couple a annoncé ses fiançailles en 2011 mais a annulé leur relation un an plus tard.

Jamie Campbell Bower et Lily Collins sont sortis ensemble entre 2012 et 2018.

Les deux, qui ont commencé comme des intérêts romantiques dans « The Mortals Instruments: City of Bones », se sont fréquentés par intermittence pendant cinq ans.

Après un an de fréquentation, ils ont mis fin à leur relation en 2013 avant de se réconcilier en 2015 avec Collins partageant un Instagram d’eux s’embrassant.

Ils se sont à nouveau séparés à la fin de cette année mais ont été liés en 2018, après avoir laissé une série de commentaires séduisants sur les Instagram de l’autre. Cependant, ils l’ont appelé pour la dernière fois la même année.

Collins est maintenant marié au réalisateur Charlie McDowell.

Jamie Campbell Bower et Matilda Lowther sont sortis ensemble de 2014 à 2017.

Entre ses nombreux va-et-vient avec Collins, Bower a été vu avec le mannequin Matilda Lowther.

Les deux ont été aperçus en train d’assister à divers événements de mode à Londres au fil des ans, mais n’ont pas été photographiés ensemble après 2017, il semble donc qu’ils se soient séparés à cette époque.

Jamie Campbell Bower et Ruby Quilter ont rompu en 2020.

Cubankite / Shutterstock

L’acteur est sorti avec la tatoueuse Ruby Quilter de 2018 à 2020, confirmant leur relation en l’amenant comme sa date à la première de « Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald » en 2018.

Le couple avait une relation quelque peu discrète, mais semble l’avoir appelé en 2020 avant que Bower ne passe à Moloney.

Jamie Campbell Bower n’est pas fiancé à la sœur de la star de « Love Island », Ekin-Su.

Des rumeurs ont circulé sur TikTok selon lesquelles Bower est fiancé à une femme nommée Mia Culculoglu, qui, selon les fans, est la sœur d’Ekin-Su Cülcüloğlu – un concurrent de l’émission de télé-réalité britannique « Love Island ».

Un compte TikTok avec le pseudo @miaculculoglu a prétendu être la fiancée de Bower en utilisant des images de l’acteur avec son ex, Quilter.

Cependant, rien ne relie Bower à la star de « Love Island » et il ne semble pas non plus qu’elle ait une sœur.

