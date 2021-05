Qui est la petite amie de Henry Calvill, Natalie Viscuso? Pourquoi les fans la harcèlent

L’acteur de « The Witcher » Henry Cavill a récemment dû défendre sa petite amie après que les fans l’aient attaquée sur les réseaux sociaux et bavardé à la fois sur elle et sur l’orientation sexuelle de l’acteur en ligne.

Il y a environ un mois, Cavill, 37 ans, et Viscuso, 31 ans, ont chacun partagé un joli post Instagram annonçant leur relation ensemble.

Les deux peuvent être vus comme Cavill vient de perdre contre elle aux échecs. Plus de chance la prochaine fois, Superman!

Depuis lors, les fans spéculent sur leur relation, certains se demandant s’il y a plus que ce que l’on pense.

Qui est la petite amie de Henry Cavill, Natalie Viscuso?

Viscuso est un dirigeant d’Hollywood, et un cadre assez important aussi.

Selon son profil LinkedIn, le titre actuel de Natalie Viscuso est Vice-présidente, Télévision et studios numériques chez Legendary Entertainmentt.

Legendary Entertainment est l’une des sociétés derrière deux des films de Cavill – « Man of Steel » et « Enola Holmes ».

Cela pourrait signifier qu’ils se sont rencontrés sur le plateau ou par l’intermédiaire d’amis communs, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude.

Un épisode de « My Super Sweet 16 » de MTV a présenté Viscuso.

Au cours de la toute première saison de « My Super Sweet 16 », Viscuso, qui a grandi à Roswell, au Nouveau-Mexique, puis a déménagé à La Jolla, en Californie, peut être vue en train de profiter de sa propre fête au cours du cinquième épisode de la saison.

La description de l’épisode nous montre qu’elle n’est pas étrangère à l’argent ou au luxe.

«À 15 ans, Natalie vit maintenant dans une maison de 5 millions de dollars et se promène en ville dans les Bentley et Ferrari de son père. Que pouvait-elle vouloir de plus? Que diriez-vous d’être la fille la plus populaire à l’école? Eh bien, il se trouve que le père de Natalie possède cinq des boîtes de nuit les plus chaudes du sud de la Californie, dont chacune serait un endroit idéal pour accueillir son inoubliable Sweet 16. »

Viscuso a un bouledogue français nommé viande.

Le diplômé de l’USC a un adorable petit chiot partout sur le fil Instagram de Viscuso.

J’espère que nous verrons les futures dates de jeu entre lui et Kal – Cavill’s American Kita – également.

Sa mère, Tammie Kay Baumann, est décédée d’un cancer en 2017.

Après la mort de sa mère, Viscuso a amassé plus de 19 000 € grâce à une page de financement participatif.

Viscuso a partagé un article incroyablement sincère sur la fête des mères, qui est malheureusement le moment où une grande partie de la haine a commencé à venir vers elle, frappant à un moment où elle partageait quelque chose de vulnérable et important pour elle.

Pourquoi les fans d’Henry Cavill ont-ils commencé à harceler sa petite amie Viscuso?

Certains fans pensent que l’annonce officielle de Cavill de sa relation avec Viscuso est arrivée à un moment « intéressant ».

Presque une semaine avant sa publication sur « Queen’s Gambit », Kate Winslet a fait l’actualité, disant qu’elle connaissait « au moins quatre » acteurs cachant leur sexualité par crainte que cela ne nuise à leur carrière.

Avance rapide de six jours, et Cavill annonce qu’il a une nouvelle petite amie.

Coïncidence? Cela pourrait certainement être.

Il convient de noter que Winslet et Cavill n’ont pas travaillé ensemble, il semble donc exagéré de penser qu’elle saurait ou discuter de quelque chose d’aussi profondément personnel à son sujet.

De son côté, Cavill n’est pas étranger aux rumeurs selon lesquelles il est gay.

Après que des photos de lui se soient répandues avec son ami Corey Spears, qui se trouve être un acteur gay, le moulin à potins était endémique avec des spéculations selon lesquelles le couple était impliqué de manière romantique.

Après l’annonce de sa nouvelle petite amie, les gens ont supposé qu’il s’agissait d’un coup de pub non seulement à cause de la spéculation provoquée par la déclaration de Kate Winslet, mais également sur la base d’une théorie selon laquelle le directeur de Cavill, Dany Garcia, espérait générer un certain buzz autour du nom de Cavill. en le jumelant à un dirigeant d’Hollywood.

Après le non-sens de la fête des mères, Cavill a décidé que cela suffisait et s’est tourné vers Instagram pour dire aux gens de cesser de la harceler.

«Chers fans et adeptes», a commencé Cavill, «je voulais faire une petite annonce à la communauté. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il y a eu une certaine animosité sociale ces derniers temps. Cela devient de plus en plus répandu sur mon fil. Il y en a eu beaucoup. , appelons ça de la spéculation pour le moment, sur ma vie privée et mes partenariats professionnels. «

«Maintenant, même si j’apprécie la passion et le soutien de ces mêmes personnes qui« spéculent »», a-t-il poursuivi, «c’est arrivé à un point tel que j’avais besoin de dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose. Nous vivent à une époque d’illumination sociale. De plus en plus, les gens se rendent compte que leurs points de vue ont peut-être été aveuglés et qu’ils ont besoin de les élargir pour englober les autres …

« Donc, à vous qui exprimez votre dédain et montrez votre mécontentement par une étonnante variété de façons, il est temps d’arrêter. Je sais que ça peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet, mais votre « passion » est déplacée et elle fait du tort aux personnes qui me tiennent le plus à cœur. Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont tout simplement pas vraies …

« Embrassons ensemble cet âge d’illumination sociale et avançons avec positivité. Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas vous amener à être heureux. avec moi, essayez à tout le moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même. «

Superman est venu à la rescousse, il semble donc qu’il soit assez sérieux au sujet de sa petite amie Viscuso.

Le rôle le plus récent de Cavill était Superman dans « Zack Snyder’s Justice League », qui est sorti en mars, alors peut-être qu’il y a un nouveau film mettant en vedette Superman en préparation.

Legendary Entertainment de Viscuso produit également le prochain film de l’automne « Dune », avec Zendaya et Timothée Chalamet.

Nous pensons que Cavill et Viscuso ont certainement l’air bien ensemble, et il semble qu’ils se prennent au sérieux.

Peut-être que les fans devraient diriger leurs passions mal placées ailleurs.

Isaac Serna est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et les nouvelles, la justice sociale et les relations.