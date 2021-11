Finn Wolfhard est très bien connu comme « cet enfant de Stranger Things », mais est rapidement devenu l’une des enfants stars les plus célèbres au monde.

Cependant, ce que certaines personnes ne savent peut-être pas, c’est que Wolfhard n’est pas un grand fan de toute la célébrité et de la publicité, et cela a même été préjudiciable à sa santé mentale et à ses relations.

Wolfhard dit même qu’il a déjà été menacé par des fans de confirmer sa relation, sinon ils auraient dévoilé l’adresse de sa petite amie.

Qui est la petite amie de Finn Wolfhard, Elsie Richter ?

Elsie Richter, également connue sous le nom d’Elsie Pearls, est une actrice de 19 ans qui semble sortir avec Wolfhard depuis au moins le début de 2021.

Elsie Richter a des parents célèbres.

La jeune femme de 19 ans est la fille de l’actrice britannique Dolly Wells et de Mischa Richter.

Elle a a joué dans Doll & Em (2013) et Di Bibl (2019). Richter a également un frère cadet de 16 ans nommé Ezra Richter.

Elsie Richter et Finn Wolfhard ont été vus ensemble pour la première fois en mars 2021.

a des commentaires partout sur ses publications Instagram qui vont dans le sens de « Je pense qu’il vaut mieux que vous ne soyez jamais venu au Brésil parce que la plupart ici sont des fans de Millie et la plupart vous détestent. »

Bien que l’on ne sache pas exactement quand Wolfhard et Richter se sont réunis, il semblerait qu’ils se fréquentent depuis début 2021 lorsqu’ils ont été vus traîner en mars avant leur première sortie publique lors d’un match de basket de la NBA entre Milwaukee Bucks et Atlanta Hawks.

Un mois plus tard, Richter a posté une photo de Wolfhard sur un mur d’escalade alors qu’ils étaient en rendez-vous, puis deux mois plus tard, leur relation a finalement été confirmée lorsque Richter a posté sur son histoire Instagram une photo floue du couple avec un cœur emoji .

Les fans de Finn Wolfhard auraient menacé de publier le discours d’Elsie Richter.

Dans une interview avec le Washington Post, Wolfhard a affirmé les fans ont menacé à plusieurs reprises de divulguer ses informations et données personnelles afin d’attirer son attention, attaquant parfois même les personnes autour de lui.

Les fans obsédés développent des relations parasociales avec les célébrités qu’ils idolâtrent et croient qu’ils ont le droit de tout savoir sur la vie sociale de cette personne – et Wolfhard n’est pas différent.

Wolfhard a déclaré que ses fans ont menacé d’utiliser l’adresse comme chantage s’il ne confirmait pas leur relation.

« Ils sont comme, ‘Oh, d’accord, je suis tellement désolé. Nous l’aimons », a-t-il déclaré. « Tout s’estompe littéralement une fois que vous vous dites : « Hé, calme-toi. C’est cool. Je suis une vraie personne. C’est presque comme une transe ou quelque chose comme ça. C’est peut-être une question de pouvoir.

Beaucoup de ses publications sur Instagram sont inondées de commentaires comme « Venez au Brésil », car il a apparemment beaucoup de fans brésiliens qui veulent le voir visiter leur pays.

Quand il a été révélé que Wolfhard avait une petite amie qui n’était pas Millie Bobby Brown – l’intérêt romantique de Wolfhard à l’écran – les fans ont attaqué Richter sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la petite amie de Wolfhard, car il garde en grande partie sa vie personnelle privée – pour des raisons très évidentes.

Cependant, on sait que son prochain projet, Stranger Things saison 4, devrait sortir au milieu de 2022, sauf retard de Netflix.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.