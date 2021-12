Qui est la personne la plus déraisonnable de la débâcle virale de Danny DeVito ?

Qui est le déraisonnable : un homme d’une trentaine d’années dont l’adoration pour l’acteur Danny DeVito lui a coûté son travail ou sa petite amie de six ans qui envisage de rompre avec lui à cause de son obsession ?

C’est une question qui a tourmenté les médias sociaux cette semaine après qu’une femme soit devenue virale sur Twitter lorsqu’elle a déclaré elle voulait arrêter avec son petit ami à cause de son découpe en carton de DeVito.

Lundi, la femme de 31 ans a expliqué dans une page Reddit maintenant supprimée comment la coupure a enragé le patron de son petit ami qui lui a demandé de la retirer de l’arrière-plan lors des réunions de travail à domicile. Son petit ami de 33 ans s’est d’abord conformé, mais a ensuite refusé, allant jusqu’à « acheter une peinture à l’huile » et « quelques autres » découpes de DeVito, selon le fil.

Après que le patron lui a dit que sa carrière était effectivement «morte» dans l’entreprise, son petit ami a choisi de quitter son poste de 12 ans et de trouver un nouvel emploi – une décision qui a été prise sans la consulter et l’a amenée à remettre en question toute leur relation, le femme a écrit.

Le message a été initialement écrit sur le Subreddit « Am I The A-hole » – un forum où les utilisateurs peuvent exprimer leurs griefs et d’autres peuvent commenter, s’engager (ou « voter pour » et déterminer s’ils ont raison ou tort) – et plus tard partagé sur le compte Twitter du populaire Subreddit.

Beaucoup de gens ont débattu de qui parmi le petit ami, la petite amie et le patron était la personne la plus déraisonnable dans la situation. Et bien que le jury ne soit toujours pas sur le sujet, mettre fin à une relation de six ans à cause d’une coupure DeVito indique qu’il existe un problème sous-jacent beaucoup plus profond, selon Nate Sawyer, thérapeute conjugal et familial à Durham, Caroline du Nord.

« Il aurait pu y avoir beaucoup d’autres problèmes qui se sont produits avant cela, et DeVito vient peut-être de le souligner », a-t-il déclaré jeudi à NBC News. « S’ils étaient ensemble depuis six ans, ils devaient avoir une idée de leur avenir ensemble. »

« On dirait qu’elle a des problèmes d’engagement, cherchait peut-être une issue et essayait d’obtenir une validation pour cela sur Internet », a poursuivi Sawyer. « D’un autre côté, pour qu’il prenne une décision aussi rapide et ne tienne pas compte de ses sentiments, je me demande s’il l’a déjà fait et s’il l’a déjà laissée en dehors des décisions de planification future. »

Pour le couple, il a indiqué qu' »il serait important pour eux de prendre du recul pour voir s’ils sont motivés par leurs émotions, de déballer ce qu’ils ressentent et de se rappeler que leur décision peut affecter leurs partenaires ».

Beaucoup sur Twitter et Subreddit ont soutenu le petit ami – et ont critiqué sa petite amie et son patron.

« Imaginez ne pas vous ranger du côté de votre partenaire de vie contre son patron merdique, déraisonnable et sans humour », une personne tweeté.

Une autre Twitter l’utilisateur a écrit : « Son petit ami a tout à fait raison de tenir bon. Il travaille à domicile et ne devrait pas avoir à redécorer tant que ses antécédents ne sont pas offensants. Et maintenant, il cherche un nouvel emploi, comme il se doit.

Certains ont toutefois noté qu’il ne s’agissait pas trop de demander de retirer quelque chose d’aussi simple qu’une découpe de carton lors d’une réunion.

« Bien sûr, il peut décorer sa maison comme il l’entend, mais en quoi est-il déraisonnable de dire qu’il n’y a pas de découpes de carton en arrière-plan de vos réunions ? » un Utilisateur de Twitter a écrit. « Je ne trouve pas cela déraisonnable du tout. »

Dans son article, la femme admet que la découpe en carton de l’acteur de « Il fait toujours beau à Philadelphie » ne l’a jamais dérangée jusqu’à ce que son petit ami soit obligé de travailler à domicile – ce qui, a noté Sawyer, a été un problème récurrent avec ses propres clients pendant la pandémie.

« Les couples passent plus de temps ensemble, et la pandémie a mis à rude épreuve les relations car il existe un équilibre malsain de convivialité et de séparation », a-t-il déclaré. « Cela peut rendre les gens plus nerveux. »

Sawyer a déclaré qu’il se demandait si le petit ami « essayait de changer quelque chose dans sa vie et de faire quelque chose de différent – et dans ce cas, il voulait simplement mettre le doigt sur son patron et le coller à l’homme ».

Lorsqu’on lui a demandé qui il pensait être en faute, Sawyer a déclaré: « Ce n’est pas mon travail de demander mon opinion dans ce genre de conversations, mais je pense que la plupart des couples comme celui-ci recherchent cette validation. »

DeVito, qui a déjà soutenu les travailleurs de Nabisco pour protester contre les changements proposés à leurs conditions de travail, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Cette histoire est parue à l’origine sur NBCNews.com.