Qui est la nouvelle petite amie de Robert De Niro

Ça fait quelques jours Robert de niro rempli son 78 ans et il l’a célébré en traversant La France avec son nouveau partenaire. Quelque chose qui a sans aucun doute surpris ses followers qui n’étaient pas au courant que l’acteur avait refait sa vie. Est-ce à la fin de 2018, De Niro a divorcé après 30 ans de relation avec Grace Hightower. Qui est ta petite amie actuelle et comment l’as-tu rencontrée ? Ici, nous vous expliquons tous les détails de la Romance!

L’acteur était en couple depuis 30 ans avec Grace Hightower (Getty).



C’était pour 1987, au Londres, quand le protagoniste de films comme Conducteur de taxi rencontré Hightower, l’actrice et chanteuse 12 ans de moins que lui. Une décennie plus tard, ils ont officialisé le couple avec un mariage, et plus tard vint le fils: Elliot, 23 ans, et Helen Grace, 9 ans. Et bien qu’elle ait toujours essayé de préserver sa vie privée, la vérité est que les conflits entre le couple se sont révélés plus d’une fois.

En 1999, il a demandé le divorce et ils se disputèrent même sur la possession de leur premier enfant. Mais tout semblait se résoudre et finalement ils ont renouvelé les vœux de mariage et ils avaient Hélène. Cependant, la coexistence entre eux n’a pas fonctionné et, malgré tant d’années en couple, De Niro a choisi de se séparer à 75 ans. Ce n’était pas la première fois qu’il le faisait : auparavant, il avait été marié à Diahnne Abbott.

L’histoire avec Grace Hightower a apparemment été abandonnée et le grand acteur hollywoodien choisit aujourd’hui de changer de vie : maintenant, Été en Europe avec une nouvelle femme un peu plus jeune que lui. Le jour de son anniversaire, ils sont montés dans un J’ai déjà qui a voyagé Monaco et France. Mais… qui est le couple mystérieux ? Son nom est Tiffany chen, est asiatique et est instructeur d’arts martiaux.

L’acteur hollywoodien a rencontré son partenaire en 2015, lors du tournage de The Intern (Tiffany Chen).



Une information très importante pour comprendre comment ils se sont rencontrés : elle a participé à Le stagiaire (2015), le film avec De Niro et Anne Hathaway, où il leur a enseigné le taichi. Ce n’est pas un simple hobby, c’est plutôt le grand métier de sa vie : il a gagné des tournois à travers le monde et a même écrit un livre sur cette discipline qui, en la pratiquant, peut améliorer quelques aspects de la vie. Avez-vous enfin trouvé l’amour de votre vie ?