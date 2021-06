Qui est la nouvelle petite-amie de Brad Pitt ?

Le couple de l’année ? La vie amoureuse de Brad Pitt est toujours au centre de la scène car à 57 ans il est parmi les célibataires les plus convoités au monde et au cours des dernières heures, il était lié à une célèbre actrice hollywoodienne lors d’une prétendue parade nuptiale. Il s’agit de Jour de l’Andra, artiste de 36 ans lauréat du Golden Globe. Qu’est-ce qu’il y a entre eux ?

Le protagoniste de Troie a eu sa dernière relation publique avec le mannequin allemand Nicole Poturalski. Cependant, en octobre 2020, il a été révélé que le couple ne s’était jamais installé aussi sérieusement et même le jeune homme de 27 ans avait un mariage ouvert avec un milliardaire de 68 ans. Maintenant, le cœur de l’acteur est à nouveau dans l’actualité car il semble qu’il rencontre quelqu’un.

Andra Day aux Oscars 2021 (Getty)



Une source de journal Le miroir, a confirmé que le Brad et l’Andra « ils ont échangé des téléphones » dans les coulisses des derniers Oscars à Los Angeles. « Cela pourrait être juste professionnel, mais certains amis de Brad ont parlé du couple formidable qu’ils feraient. »a ajouté le même informateur sur l’événement.

Qui est Andra Day ?

Cassandra Monique Batie, de son vrai nom, est un artiste américain qui s’est principalement démarqué en tant que chanteur et auteur-compositeur. En 2021, elle fait ses débuts en tant qu’actrice et surprend tout le monde avec son rôle de Billie vacances dans le biopic Les États-Unis contre Billie vacances. Pour cette performance, il a remporté le Golden Globe et a obtenu une nomination aux Oscars. Sentinellement, il ne s’est jamais marié ni n’a d’enfants.

De son côté, Pitt a six enfants de son mariage avec Angelina Jolie et vous êtes actuellement aux prises avec le conflit de votre divorce. Son ex-femme l’accuse de violences conjugales et ne souhaite pas partager la garde des enfants mineurs, alors que le tribunal souligne que l’acteur est tout à fait capable de s’occuper de leurs petits.